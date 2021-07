Les économies importantes du taxi électrique par rapport au taxi thermique : jusqu’à 13 000 euros | Moteur

Selon une étude, avec des aides publiques et privées, le taxi électrique permet d’économiser jusqu’à 13 000 euros par rapport à un hybride sur cinq ans.

Sur les quelque 16 000 taxis qui circulent à Madrid, seuls 0,2 % sont purement électriques. C’est-à-dire trente. Une situation qui, point en haut point en bas, peut être transférée à d’autres villes d’Espagne. Et pourquoi le nombre est-il si bas ? Les raisons sont multiples : de la rareté des infrastructures de recharge au fait qu’ils ont opté il y a quelques années pour la technologie hybride. Mais surtout il y a la perception que ces voitures sont encore très chères. Cependant, une étude récente indique que le taxi électrique permet d’économiser jusqu’à 13 000 euros par rapport à la combustion dans le coût total de possession. Et cela, seulement les cinq premières années.

Ce calcul a été fait par Free Now, la plateforme mobile de réservation de taxis qui s’appelait auparavant MyTaxi, et qui résulte d’une joint-venture entre les groupes Daimler et BMW. Et elle l’a fait en comparant deux des cinq modèles 100 % électriques homologués pour offrir ce service, la Nissan Leaf et la Hyundai Ioniq, avec l’hybride la plus répandue, la Toyota Prius.

Il est vrai que le prix d’achat d’une voiture électrique est encore entre 4% et 5% supérieur à celui d’une hybride. Raison pour laquelle, Sans aide, le coût total de possession de ces véhicules est encore plus élevé au bout de cinq ans ; dans le cas de la Ioniq, environ 2 000 euros, tandis que dans le cas de la Leaf, c’est près de 3 000 euros. Or, cette situation change complètement dès que l’on met dans l’équation aides publiques et privées.

En premier lieu, Free Now ajoute ses propres remises, convenues avec les constructeurs, et qui s’élèvent à 17 % de la valeur d’achat sur la Hyundai et jusqu’à 22 % sur la Nissan. Et plus tard, ceux de Plan Moves III. Dans le meilleur des cas (livrer une voiture de plus de sept ans), le coût total de possession des deux véhicules au bout de cinq ans serait d’environ 38 400 euros, tandis que celui de la Prius serait à 51 300. Ainsi, le taxi électrique permet d’économiser jusqu’à 13 000 euros par rapport à l’hybride.

Que faire si la voiture livrée a moins de sept ans ? Ainsi, on parlerait d’une économie de 10 000 euros ; toujours, oui, en tenant compte également des réductions proposées par la plateforme à ses chauffeurs de taxi. Une autre question que l’étude résout est quand un taxi électrique devient-il rentable. Et la réponse dépend aussi de l’aide. Sans aucun, vous devez attendre jusqu’à ce que vous ayez six ans. Seulement avec Free Now, c’est depuis la troisième année; et en ajoutant le plan Moves, ce serait depuis le début.

D’ailleurs, cette plateforme de mobilité a créé une équipe d’experts en véhicules électriques dédiée à clarifier les doutes des chauffeurs de taxi qui opèrent avec l’application dans leur transition vers l’électrification. Un autre des plus fréquents, avec le prix, concerne l’autonomie, et si cela suffira à vos besoins. Par conséquent, ils ont voulu l’effacer. Et est-ce que les professionnels s’accordent à dire qu’actuellement, les batteries permettent déjà une journée de travail pas besoin de s’arrêter pour recharger. « Un taxi parcourt généralement en moyenne 200-250 km par jour, et les modèles de taxis électriques ont une autonomie de plus de 300 km », souligne Mario Santos, expert en véhicules électriques pour la marque.

