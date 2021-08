Les économies sont énormes dans la vente d’appareils de cuisine Ninja d’une journée d’Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Revitaliser votre cuisine est quelque chose que tout le monde doit faire toutes les quelques années. Vous voulez vous tenir au courant des dernières tendances et, plus probablement, des derniers conseils de santé. Les gens ne font plus autant de friture, vous devez donc le changer si vous voulez un résultat différent mais avec le même goût. C’est là que la friture à l’air est entrée en jeu. Il y a tellement de friteuses à air sur le marché ces jours-ci, vous aurez le choix. Mais si vous en voulez un qui est largement reconnu comme l’une des meilleures options, Ninja est votre chemin à parcourir. En ce moment, chez Amazon, il y a une énorme vente sur Appareils de cuisine Ninja que vous allez vouloir vérifier.

Vous pouvez économiser jusqu’à 22% sur divers Appareils de cuisine Ninja aujourd’hui seulement. Cette vente propose des options Ninja polyvalentes pour votre maison. Ce sont tous des produits renouvelés ici, vous pourrez donc économiser beaucoup d’argent. Nous allons détailler les options ici pour la vente.

Appareils de cuisine Ninja en vente pour une journée seulement

Si vous n’avez pas de friteuse à air, qu’attendez-vous ? Pour ceux qui veulent une friture à l’air qui ne fait que des frites à l’air, le Chefman TurboFry est une bonne option qui se vend pour seulement 34,99 $. Mais si vous êtes à la recherche d’une friteuse à air qui en fait plus et vous permet de limiter la quantité d’appareils dont vous disposez, le Ninja DT201 Foodi est un excellent appel. Il s’agit d’un appareil 10 en 1 qui peut faire bien plus. Il s’agit d’un four grille-pain à convection, d’un déshydrateur, d’un gril, d’un rôtissoire et plus encore. Il existe plusieurs modes et cela a jusqu’à 10 fois la puissance de convection par rapport à un four à convection pleine grandeur. Vous pouvez y faire cuire une pizza ou une dinde de 12 livres. Il utilise jusqu’à 75 % moins de matières grasses par rapport à la friture. Vous pouvez vous procurer une option renouvelée qui a été inspectée et testée par Amazon, ne présente aucune imperfection cosmétique et sera entièrement fonctionnelle, pour seulement 182,99 $, vous faisant économiser 117 $.

Il y a aussi Ninja Foodi LG450 disponible à la vente. Cela peut contenir quatre litres et peut faire frire, griller, rôtir, cuire au four et déshydrater. Cela vous donne un gril d’intérieur à portée de main, grâce à la technologie de gril cyclonique 500F. Pour seulement 103,99 $, il peut être le vôtre.

Des mélangeurs sont également disponibles

Si vous êtes à la recherche d’un mélangeur, c’est une vente solide pour vous. Les Mélangeur Ninja BN701 Professionnel Plus offre 64 onces de capacité maximale de liquide. Il comporte des paramètres Auto-IQ avec un nouveau design moderne. Vous obtiendrez de la glace parfaitement pilée pour les smoothies et les boissons glacées avec une puissance maximale de 1400 watts. Il existe trois programmes prédéfinis qui sont gérés par simple pression d’un bouton. Économisez 30 $ sur un renouvellement aujourd’hui. Vous pouvez également accrocher un Mélangeur Ninja BN750 Duo Plus qui a des lames empilées pour plus de capacité de broyage. Cela vous coûtera seulement 65,99 $. Ou la Mélangeur professionnel Ninja CO610B est à seulement 55,99 $.

Tous les appareils de cuisine Ninja en vente

