Les économistes craignent que Covid-19 ne mette fin aux tests standardisés au total ⋆ 10z viral

Le ciel est tombé pour les amateurs de tests standardisés.

Les économistes Paul Bruno et Dan Goldhaber ont publié ce mois-ci un article craignant que la pandémie de coronavirus n’augmente la pression pour mettre fin une fois pour toutes aux tests à enjeux élevés.

L’article s’intitule « Réflexions sur ce que les demandes d’exemption de test d’État liées à une pandémie suggèrent sur les priorités d’utilisation des tests ». Il a été écrit pour le Centre national d’analyse des données longitudinales dans la recherche en éducation (CALDER) – une préoccupation de politique de test standardisée financée par Walton.

Il est facile de comprendre pourquoi Bruno (qui a également enseigné au collège) et Goldhaber (qui n’a pas enseigné) sont affligés.

L’année scolaire dernière, le président Joe Biden a forcé les districts du pays à donner des évaluations standardisées malgré la pandémie de Covid-19 qui fait rage.

Les écoles pouvaient à peine garder leurs portes ouvertes et organiser des cours en personne. De nombreux éducateurs enseignaient encore à leurs élèves en ligne ou à la fois en ligne et en personne en même temps. Des centaines d’enseignants sont morts du virus. Des milliers d’étudiants ont perdu des parents, des proches ou sont eux-mêmes tombés malades.

Pourtant, l’administration Biden a refusé de leur accorder un allégement du fardeau des tests standardisés, comme l’administration précédente l’avait fait un an auparavant.

Et si de plus en plus de cas de la variante Delta encore plus contagieuse continuent de se propager en 2021-2022 alors que les derniers 30 % d’adultes américains hésitent à se faire vacciner, la situation pourrait être encore pire ce printemps.

Pour une troisième année consécutive, les tests standardisés pourraient être un autre obstacle inutile pour les étudiants déjà surchargés de traumatismes. Biden doublerait-il l’erreur de l’année dernière ou verrait-il enfin l’erreur de ses manières?

Le résultat a été une réaction brutale contre la politique d’éducation déjà impopulaire.

Dans leur article, Bruno et Goldhaber ont examiné les demandes de dérogation de l’année dernière demandant l’autorisation d’annuler ou de modifier des examens à l’échelle de l’État dans 11 États et le district de Columbia.

Seule la dérogation du District de Columbia a été accordée. Tous les autres États devaient donner les examens, mais il y avait beaucoup de latitude quant au comment et au moment.

Dans la partie la plus révélatrice du document, les économistes expliquent pourquoi ils pensent que le département américain de l’Éducation semble avoir refusé les dérogations générales l’année dernière :

«Nous supposons que l’on craignait que même une renonciation temporaire aux tests à l’échelle de l’État ne donne un élan à ceux qui plaident pour l’élimination des tests tous ensemble. C’est-à-dire, [the US Department of Education] L’USDOE (et peut-être les États qui n’ont pas demandé la levée des évaluations communes) est peut-être moins intéressé par ce qui se passe avec les tests cette année que par une pente glissante vers des exigences de test de plus en plus laxistes. » [Emphasis mine]

Donc, refuser les dérogations aux tests ne concernait pas la nécessité des scores de l’année dernière. Il ne s’agissait pas de s’assurer que les élèves en difficulté obtiennent des ressources. Il s’agissait de s’assurer que les tests à enjeux élevés se poursuivraient pendant des années.

En d’autres termes, il s’agissait de politique.

En parlant de cela, le rapport se concentre ensuite sur les conseils aux défenseurs des tests standardisés pour lutter contre la pression croissante pour mettre fin à ces évaluations fédérales obligatoires.

Si le public ne voit pas la valeur des tests, disent Bruno et Goldhaber, les décideurs politiques doivent expliquer pourquoi les tests sont importants, et pas seulement des généralités. Ils doivent montrer explicitement comment les résultats des tests standardisés améliorent l’éducation et aident des élèves spécifiques.

Ils écrivent:

«Nous encourageons les décideurs à réfléchir soigneusement, explicitement et publiquement à la façon dont ils ont adapté leurs politiques de test standardisées pour atteindre divers objectifs de diagnostic, de recherche et de responsabilité. Cela contribuera à garantir que les tests standardisés présentent des avantages pour davantage d’écoles et d’étudiants et renforcera le soutien politique fragile pour les tests à l’échelle de l’État. »

Cependant, nulle part dans tout l’article, Bruno et Goldhaber ne le font eux-mêmes.

Comment les tests standardisés aident-ils les étudiants?

C’est exactement la question qui se pose ici.

En bref, je dirais comme je l’ai déjà fait d’innombrables fois qu’ils n’aident PAS les étudiants.

Ils n’aident PAS à allouer des ressources aux élèves en difficulté.

Ils n’aident PAS à diagnostiquer les difficultés d’apprentissage des élèves. Ils ne font même PAS un bon travail pour montrer ce que les élèves ont appris.

Si les auteurs avaient de bons contre-arguments, cela aurait été le bon moment.

Les auteurs disent que les résultats des tests standardisés sont prédictifs des derniers résultats des élèves, mais ils ignorent si d’autres évaluations ou facteurs sont PLUS prédictifs.

Oui, les étudiants qui obtiennent des résultats aux tests élevés obtiennent souvent leur diplôme, excellent dans les écoles collégiales ou professionnelles, etc. Cependant, on peut en dire autant des notes en classe. En fait, les notes en classe sont encore plus précises.

Cela a du sens. Les notes en classe sont basées sur au moins 180 jours d’évaluation formelle et informelle. Les tests standardisés ne sont qu’un instantané de quelques jours de travail.

Cependant, la pauvreté des enfants est encore plus prédictive. Les enfants riches font généralement beaucoup mieux que les enfants pauvres. Idem pour la race, la classe et le financement que chaque élève reçoit dans son école.

Si vous voulez aider les étudiants, c’est par là que vous devez commencer : une allocation équitable des ressources. Assurez-vous que tous les élèves ont ce dont ils ont besoin pour réussir et réalisez que plus vous avez de pauvreté, plus le besoin est grand, plus les ressources nécessaires sont importantes.

Les résultats des tests sont effectivement inutiles.

Si le seul espoir pour les tests est que les pom-pom girls prouvent l’efficacité de la politique, alors foncez. Les opposants aux tests exigent des réponses substantielles à cette question depuis des décennies.

Pour paraphraser le chanteur de Motown Edwin Starr :

“Essai! HEIN! À quoi ça sert? ABSOLUMENT RIEN!”

Et pendant que vous avez du mal à répondre positivement à cette question, assurez-vous d’expliquer pourquoi une stratégie d’évaluation conçue par des eugénistes est la meilleure façon de juger les enfants d’aujourd’hui.

Les tests standardisés ont littéralement été inventés pour justifier les biais. Ils ont été conçus pour prouver que les Blancs de classe supérieure, à revenu plus élevé, avaient droit à plus que les personnes brunes de classe inférieure, plus pauvres. Toute défense des appréciations aujourd’hui doit expliquer comment la variété contemporaine échappe aux présupposés racistes essentiels sur lesquels repose tout le projet.

Les tests standardisés sont une industrie de plusieurs milliards de dollars. Les tests sont écrits par de grandes entreprises. Ils sont classés par les mêmes sociétés. Et lorsque les étudiants échouent, ce sont souvent exactement les mêmes entreprises qui fournissent le matériel de remédiation, les logiciels et la formation des enseignants.

C’est pourquoi l’administration Biden n’a pas renoncé aux tests l’année dernière. C’est aussi pourquoi des économistes comme Bruno et Goldhaber tirent la sonnette d’alarme.

Il s’agit de sauver une vache à lait en voie de disparition. C’est protéger la poule aux œufs d’or.

Cela n’a rien à voir avec le fait d’aider les enfants à apprendre.

Et il n’y a pas de meilleure image pour le prouver que de forcer les enfants à passer un test dénué de sens pendant une pandémie mondiale.

Steven Singer est mari, père, enseignant, blogueur et défenseur de l'éducation.