Les économistes décrivent comment la pandémie amplifie les tendances telles que le travail à distance et les schémas de déplacement

Vue de Spokane, Washington de Sunset Hill. Spokane a connu l’une des augmentations de loyer les plus élevées de toutes les villes du pays au milieu de la pandémie. (Wikimedia / Tfeayush Photo)

Les chocs économiques tels que la pandémie accélèrent les tendances sociétales existantes. C’était un thème récurrent parmi les économistes et les urbanistes lors d’une récente réunion organisée par l’Académie des sciences de l’État de Washington.

« Les pandémies ont tendance à amplifier les tendances existantes plutôt qu’à en créer de toutes nouvelles », a déclaré Philip Watson, professeur d’économie appliquée à l’Université de l’Idaho. “Ces forces refoulées qui existaient avant le choc ont tendance à être libérées après le choc.”

La réunion, « COVID-19 : Science et société », a examiné comment la pandémie peut provoquer un changement dans le lieu de vie des gens, changeant tout, des modes de vie aux préférences de vote. Les participants ont également discuté de la reprise économique et d’une baisse du nombre de personnes participant au marché du travail.

Philippe Watson. (Université de l’Idaho Photo)

Les économistes n’ont pas une image complète des effets de la pandémie car les données sont toujours collectées et analysées – et alors qu’une cinquième vague de COVID-19 submerge les hôpitaux à travers les États-Unis

Mais il est clair que les options de travail à distance accélérées par la pandémie, par exemple, sont là pour rester. Une récente enquête auprès des travailleurs de la technologie de Seattle a montré que la plupart ne s’attendent pas à retourner dans leurs bureaux à temps plein et que beaucoup sont prêts à déménager.

Et à mesure que les options de travail à distance augmentent, il y a des signes que les gens se déplacent vers des zones moins urbanisées.

Watson a souligné les données sur les prix de location régionaux, montrant une augmentation depuis mars 2020 de 35% à Spokane, Wash., et 39% à Boise, Idaho. Ces deux villes ont enregistré les augmentations de loyer les plus élevées au pays. En revanche, le loyer à Seattle a diminué et n’est maintenant proche des niveaux d’avant la pandémie.

Loyer dans les villes avec les plus fortes augmentations et diminutions. (Graphiques de Phil Watson, données de la liste des appartements)

Des schémas similaires se produisent à l’échelle nationale, avec un éloignement accru des centres urbains centraux, amplifiant une tendance pré-pandémique.

La pandémie met en évidence “l’interaction entre les forces attractives qui concentrent l’activité économique et font croître les villes, et les facteurs répulsifs qui étendent l’activité économique aux zones moins urbaines”, a déclaré Watson.

« De nombreux économistes urbains et régionaux ont prédit que les forces répulsives, comme la congestion et les prix élevés des terrains, devraient se manifester à un moment donné », a-t-il ajouté.

Les grandes villes continueront d’avoir une forte attraction pour les employeurs et les travailleurs, a déclaré Watson. Mais les preuves suggèrent que la pandémie « agit comme une force répulsive qui commence peut-être, au moins à la marge, à propager une partie de cette activité économique ».

Lisa Brown. (Photo du département du Commerce de l’État de Washington)

Les mouvements de personnes entre des villes de gauche comme Seattle et des régions plus conservatrices comme l’est de Washington peuvent également affecter les schémas de vote et les perspectives politiques, a déclaré Lisa Brown, directrice du département du Commerce de l’État de Washington.

Le résultat pourrait être un adoucissement des divisions politiques, a déclaré Brown, qui est économiste et qui représentait auparavant la région de Spokane à la Chambre et au Sénat de l’État.

“Cette fracture urbaine rurale et la polarité politique sont vraiment quelque chose que nous devons assumer”, a déclaré Brown. “Et je pense que nous l’assumons mieux si nous interagissons plus intimement avec des personnes de différentes communautés.”

Elle a ajouté: “Un changement positif durable est que nous commencerons à nous considérer comme capables de travailler en équipes à travers l’État, à partir de différentes communautés.”

Le département de Brown a lancé le tableau de bord de la reprise économique de l’État pour suivre les effets de la pandémie.

La reprise est inégale et complexe – par exemple, la fabrication et l’industrie de la restauration et de l’hôtellerie ne se sont pas encore complètement rétablies, et certains comtés sont à la traîne en matière d’emploi. La pandémie a touché les femmes et les personnes de couleur de manière disproportionnée, et un grand nombre de personnes ont encore besoin d’avoir accès à une aide alimentaire de base.

Environ 900 000 personnes accèdent maintenant à une telle assistance dans l’État, contre environ 800 000 avant la pandémie, a noté Brown. Pourtant, c’est en baisse par rapport au sommet de 984 000 en février.

Une partie des plus d’un milliard de dollars d’aide d’État et fédérale gérée par l’agence de Brown est allée au Small Business Resiliency Network de l’État, issu d’organisations préexistantes en mettant l’accent sur les communautés marginalisées.

Bien que les petites entreprises aient été particulièrement touchées, Washington est plus à l’abri des chocs économiques que de nombreuses autres régions. Ses villes ont mieux résisté à la récession de 2009, a déclaré Watson.

Paul Inghram. (Photo de l’Association américaine de planification)

Quant au choc du COVID-19, « il y a quelques premières indications prometteuses », a-t-elle déclaré. Les entreprises technologiques dans l’ensemble se sont bien débrouillées pendant la pandémie, et l’économie très diversifiée de Washington a amorti le coup. Les gens sont également restés dans l’État pour leurs vacances, ce qui a contribué à l’économie locale, a déclaré Watson.

De solides mesures de santé publique ont également contribué à réduire les taux de décès dus au COVID-19 dans la région de Seattle par rapport à d’autres régions du pays, bien que les impacts économiques soient difficiles à analyser, ont déclaré les participants.

« Nous avons vu une certaine récupération. Ce n’est pas terminé », a déclaré Paul Inghram, directeur de la gestion de la croissance du Conseil régional de Puget Sound. « Au centre-ville de Seattle, nous avons encore du mal à nous remettre. Mais si vous sortez dans les quartiers, il semble parfois que tout soit normal, car les gens recommencent à faire beaucoup de choses dans leur quartier. »

Les gens continueront également à passer plus de temps à l’extérieur, car une grande partie de l’infrastructure mise en place pour les repas en plein air restera, a déclaré Inghram.

La région centrale de Puget Sound, qui compte actuellement 4,3 millions d’habitants, anticipe toujours une croissance démographique importante. Les prévisions à long terme du conseil n’ont pas changé : la région devrait ajouter près de 1,5 million de personnes d’ici 2050.

Pour les signes de résilience et de reprise économiques, Watson examine les taux de participation au travail, le nombre de personnes en âge de travailler qui sont employées ou à la recherche d’un emploi. « À Washington, alors que la réponse à COVID a été sévère, elle n’a pas été aussi abrupte ou aussi drastique et elle revient plus rapidement que les taux nationaux », a-t-il déclaré.

La participation au marché du travail a augmenté pendant des décennies à mesure que les femmes entraient sur le marché du travail. La récession de 2009 a durement frappé, tout comme la pandémie (flèches). Les données montrent des adultes employés ou en recherche active d’emploi. (Phil Watson Graph, données de la Banque fédérale de réserve de St. Louis)

Les taux de participation au travail au 1er août dans l’État étaient de 64,1%, contre 65,7% avant la pandémie (correspondant aux taux nationaux de 61,7% et 63,4%, respectivement).

Les femmes ont abandonné le marché du travail à un taux plus élevé que les hommes. Et tout le monde ne cherche pas encore du travail.

“Il y a certainement des gens qui sont sur la touche, attendant de voir ce qui se passe, ce qui est sûr, ce qui ne l’est pas, à quoi ressemblera le mot”, a déclaré Watson. “Je pense que vous avez beaucoup de gens dans un schéma d’attente, en quelque sorte en train de tourner en rond, attendant de réintégrer le marché.”

Watson a ajouté : « Je pense que vous assistez à une réévaluation de ce à quoi nous voulons que notre vie ressemble après la pandémie. »

Les orateurs ont également souligné quelques mesures supplémentaires de la reprise économique :

Les ventes au détail taxables ont rebondi dans la région centrale de Puget Sound pour atteindre des niveaux légèrement supérieurs au premier trimestre de 2020, bien que certaines villes, telles que SeaTac, soient à la traîne. Les prix des logements ont grimpé en flèche dans la région métropolitaine de Seattle, atteignant 749 000 $ en juillet 2021, un record historique et passant de près de 600 000 $ à l’été 2019. Cela est dû en partie aux salaires de haute technologie et aux faibles stocks, alors que la construction de logements locatifs a été plus robuste, a déclaré Inghram. Le trafic sur les I-5 et I-405 dans la région au cours des huit premiers mois de 2021 était à 90 % des volumes de 2019. Le trafic pendant une grande partie de la journée est maintenant aux niveaux d’avant la pandémie, mais les heures de pointe sont moins encombrées, à environ 80% du volume pré-pandémique, a déclaré Inghram. L’achalandage des transports en commun dans la région centrale de Puget Sound a diminué de près de 65 % pour les six premiers mois de 2021, dans toutes les agences et types de transports en commun. Les zones avec plus de personnes de couleur montrent moins de baisse d’utilisation. L’accès aux espaces verts urbains, aux parcs urbains et aux parcs nationaux a augmenté à Washington. Les données de Google montrent que l’utilisation du 1er août au 1er septembre a augmenté de 40 % par rapport à la référence pour la même période les années précédentes.