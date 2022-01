Les économistes voient Omicron obliger la RBI à retarder la normalisation des politiques

Compte tenu de l’augmentation des cas de COVID-19 et de l’élargissement des restrictions conduisant à une incertitude accrue, il est de plus en plus improbable que la RBI entame elle-même la normalisation politique très retardée le mois prochain.

Alors que les infections au COVID-19 augmentent dans le pays, entraînant des restrictions dans divers États et affectant la fragile reprise, de nombreux économistes s’attendent à ce que la RBI retarde le mouvement de normalisation des politiques, qui est attendu dans l’examen de février.

Le pays a signalé une augmentation en une seule journée de 58 097 nouveaux cas de COVID-19 mercredi matin – le plus élevé depuis environ 199 jours – dont 2 135 cas Omicron et plus tard dans la journée, le premier décès confirmé lié à Omicron a également été signalé.

Le Maharashtra a enregistré le nombre maximum de 653 cas d’Omicron, suivi de Delhi à 464, Kerala 185, Rajasthan 174, Gujarat 154 et Tamil Nadu 121 cas, portant le nombre total de cas à 3,50,18,358.

Les cas actifs ont été enregistrés au-dessus de 2 lakh après environ 81 jours et le bilan COVID est passé à 4 82551 avec 534 décès quotidiens.

L’économiste en chef de la HDFC Bank, Abheek Barua, ne voit pas le comité de politique monétaire (MPC) de la RBI aller de l’avant avec la normalisation des politiques de sitôt, du moins pas lors du prochain examen en février, car il s’attend à ce que les cas Omicron en hausse réduisent de 30 points de base. le PIB du trimestre de mars.

« Les attentes de hausse des taux se modéreront à mesure que la croissance sera affectée et la hausse des prises en pension attendue en février est également incertaine maintenant », a déclaré Barua dans une note, ajoutant que la banque centrale continuerait de se concentrer sur la normalisation des liquidités et le plafonnement des rendements.

De même, Tanvee Gupta-Jain, l’économiste en chef d’UBS Securities India, s’attend également à ce que la banque centrale reste en « mode d’attente » pendant encore un certain temps.

« Si les risques entourant la nouvelle variante Omicron persistent, ajoutant à l’incertitude à court terme, nous pensons que le MPC pourrait rester en mode « attendre et voir » lors de la réunion politique de février et peut retarder la normalisation de la politique à la réunion politique d’avril », elle a dit.

Faisant écho à des opinions similaires, l’économiste en chef d’Icra Ratings, Aditi Nayar, a déclaré que la Banque de réserve resterait en mode attente pendant une période prolongée compte tenu des risques croissants pour une croissance fragile.

« Compte tenu de la recrudescence des cas de COVID-19 et de l’élargissement des restrictions conduisant à une incertitude accrue, il est de plus en plus improbable que la RBI entame la normalisation politique très retardée le mois prochain, à moins que l’inflation ne fournisse une surprise extrêmement négative, qui ressemble à tous les plus improbable », a déclaré Nayar à PTI.

Nayar a également révisé à la baisse les prévisions de croissance du quatrième trimestre de 40 points de base à 4,5 à 5 % en raison de la troisième vague, mais a maintenu les prévisions de PIB pour l’ensemble de l’année à 9 %, avec des risques de baisse modérés, affirmant de toute façon que les prévisions d’Icra étaient les plus basses du consensus. des chiffres qui varient de 8,5 à 10 pour cent, le RBI le fixant à 9,5 pour cent.

Ces économistes pensent également que la roupie subira une pression accrue cette année étant donné la situation fluide dans laquelle se trouve l’économie mondiale et la réduction déjà annoncée par la Fed américaine.

Alors que Gupta-Jain voit la roupie à 74-78 pour un dollar, Barua la voit à 74-76 cette année. L’évolution de la situation pandémique et la décision de la Fed d’augmenter les taux cette année laisseront la roupie vulnérable et elle pourrait se négocier dans la fourchette 74-78 en 2022, a déclaré Gupta-Jain.

Le resserrement des conditions financières mondiales dans le contexte de la baisse de la Fed et de la hausse de 100 points de base des rendements réels américains à 10 ans en 2022 devrait rendre la route plus cahoteuse pour la roupie, qui continuera de subir des pressions de dépréciation par rapport au dollar alors que la le déficit du compte courant se creuse et les perspectives de flux de capitaux propres s’assombrissent.

« Nous nous attendons à ce que la roupie se négocie dans la fourchette 74-78 par rapport au dollar cette année. Cela dit, contrairement à 2013 et 2018, nous pensons que l’Inde gère raisonnablement bien les risques de vulnérabilité externe et nous ne prévoyons pas de pression de vente massive », a déclaré Gupta-Jain dans une note mercredi.

Barua a également déclaré que la menace Omicron maintiendrait la fourchette de la roupie entre 74 et 76 pour le billet vert, mais espère que la RBI interviendra pour soutenir l’unité.

