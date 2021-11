Les Écossais en forme affrontent les champions du monde lors du choc international d’automne – nouvelles de l’équipe, heure du coup d’envoi et couverture complète de talkSPORT

En forme, l’Écosse tentera de remporter sa troisième victoire consécutive aux Internationaux d’automne ce week-end lorsqu’elle accueillera l’Afrique du Sud, championne du monde.

Après avoir battu les Tonga lors de leur premier test de l’automne, l’Ecosse a réalisé une brillante performance pour devancer l’Australie 15-13 à Murrayfield le week-end dernier.

Gregor Townsend a fait un travail énorme depuis qu’il a pris les rênes de l’Écosse

Aujourd’hui, les hommes de Gregor Townsend sont sans doute confrontés au défi le plus difficile du rugby mondial, face aux Springboks.

L’Afrique du Sud a battu le Pays de Galles le week-end dernier et est toujours très confiante après sa victoire en série contre les Lions britanniques et irlandais cet été.

Mais l’Ecosse est en train de construire une équipe brillante en ce moment et voudra faire une grande démonstration contre Jacques Nienaber and co.

Ecosse v Afrique du Sud : comment écouter

Le choc de la série internationale d’automne aura lieu le samedi 13 novembre à Murrayfield.

Le coup d’envoi est fixé à 13h.

talkSPORT fournira des commentaires en direct de Stuart McFarlane et Chris Patterson.

Application iPhone – Télécharger depuis l'Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Channel 731

Écosse (équipe qui a affronté l’Australie) : Hogg, Graham, Harris, Johnson, Van der Merwe, Russell, Price, Schoeman, Turner, Z Fagerson, Skinner, Gilchrist, Ritchie, Watson, M Fagerson

Remplacements : Ashman, Bhatti, Kebble, Hodgson, Bayliss, Horne, Hastings, Steyn

L’équipe Springbok affrontera l’Ecosse à Edimbourg : Le Roux, Kriel, Am, De Allende, Mapimpi, E Jantjies, H Jantjies, Vermeulen, Smith, Kolisi, Mostert, Etzebeth, Nyakane, Mbonambi, Nche

Remplacements : Marx, Kitshoff, Koch, De Jager, Wiese, Reinach, Pollard, Steyn

.

Le capitaine de l’Afrique du Sud Siya Kolisi mènera ses hommes contre l’Ecosse L’Ecosse contre l’Afrique du Sud : qu’est-ce qui a été dit ?

L’entraîneur des attaquants John Dalziel pense que l’Écosse en forme dispose d’un tapis roulant de talents de haut niveau qui devrait lui être très utile pour la Coupe du monde 2023.

Il a déclaré: «L’équipe grandit tout le temps. En tant qu’entraîneurs, nous avons la chance d’avoir le groupe que nous avons tout à l’heure. Il y a beaucoup de bon travail en cours pour faire passer les joueurs de leur âge et nous pouvons continuer à nous appuyer sur cela.

« Les bons joueurs rebondissent les uns sur les autres, voyant que si un joueur passe au niveau suivant, nous avons plus de joueurs qui essaient d’aller au-delà. Personne n’est à l’aise dans aucune position. Nous avons de vrais joueurs de qualité qui manquent à la sélection.

« Il est difficile pour nous de choisir la bonne équipe pour la bonne opposition maintenant et de nous assurer que nous gardons tout le monde affamé en saignant les jeunes, comme nous l’avons fait ce week-end avec Ewan Ashman et Josh Bayliss, pour gagner en profondeur au cours des 18 prochains mois. à l’approche de la prochaine Coupe du monde.

« Comme toutes les équipes, nous sommes dans une partie importante du cycle maintenant parce que nous sommes à moins de deux ans de la Coupe du monde vers laquelle tout le monde veut construire. Nous sommes vraiment chanceux d’avoir déjà commencé ce processus, donc nous sommes en avance sur le match.

« Au cours de cette dernière année, nous avons été en mesure d’identifier beaucoup de jeunes joueurs qui méritent d’être impliqués. Nous avons eu huit nouvelles sélections contre les Tonga et deux autres dimanche, donc il y a 10 nouveaux joueurs à ajouter au mélange. Nous avons quelques autres gars autour de l’équipe qui pourraient bien être encore plafonnés dans cette fenêtre.

« Dans une période comme l’automne, si nous pouvons plafonner plus de 10 joueurs et avoir encore des victoires importantes contre les trois premiers, c’est excellent et montre que nous sommes sur la bonne voie. »