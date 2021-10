Les écosystèmes qui captent le carbone bleu sont en danger

18/10/2021 à 09h00 CEST

Les forêts retiennent le carbone dit vert, tandis que le bleu est celui absorbé par les espèces de plantes aquatiques trouvés dans les écosystèmes côtiers ou marécageux, tels que les mangroves, les marais, les marais ou les lagunes. Ces zones humides captent le CO2 qui provient de l’atmosphère et en stockent une partie dans les sédiments. Il peut y rester pendant des siècles en raison des faibles conditions d’oxygène de ces enclaves. Sur ces lieux, grands alliés en période d’urgence climatique, il y a une énorme quantité de menaces qui rôdent en raison des attaques continues qu’ils subissent dans de nombreuses régions de la planète.

Les zones humides sont donc l’un des plus grands alliés face au réchauffement climatique. Bien gérés et entretenus, ils sont capables de séquestrer les émissions polluantes issues de l’industrie, de la circulation ou des activités humaines. Mais ils sont aussi une arme à double tranchant : s’ils sont dégradés ou détruits, ils libèrent ce poison dans l’atmosphère.

Ses principales menaces sont le harcèlement urbain, le rejet de nitrates de l’agriculture industrielle, la perte de la surface de l’eau ou sa contamination par les eaux usées. Les zones humides sont les grandes marginalisées des écosystèmes espagnols, car elles sont souvent identifiées comme une source de problèmes, au lieu de reconnaître les grands avantages qu’elles apportent à l’humanité.

Le projet LIFE Wetlands4Climate, coordonné par la Global Nature Foundation, a été marqué comme L’objectif est d’analyser la quantité de dioxyde de carbone que ces espaces naturels uniques et complexes sont capables de stocker.

Dans dix zones humides

«Un scénario intéressant s’ouvre pour la première fois dans lequel il est évident que sa conservation contribue non seulement à la biodiversité, mais est également un élément clé dans la lutte contre le changement climatique», Se démarquer de la Global Nature Foundation.

Dix zones humides pilotes situées en Castilla-La Mancha, Castilla y León et la Communauté valencienne ont été sélectionnées pour l’étude. Ce sont les lagunes de La Nava, Boada-Pedraza, Grande de Villafranca, Manjavacas, Alcahozo, Tireza, le Marjal dels Moros, celui de Pego-Oliva, El Prat de Cabanes-Torreblanca et la Mallada de la Mata del Fang in l ‘ Albufera.

Tous répondent aux différentes typologies typiques de la région biogéographique méditerranéenne dans laquelle ils se trouvent, telles que les typologies côtières, intérieures d’eau douce et intérieures salines.

Le projet LIFE Wetlands4Climate, approuvé par la Commission européenne, validera une méthodologie pour quantifier les échanges de gaz à effet de serre et disposera de données sur la séquestration du carbone. Ces chiffres serviront également au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour ses rapports. Le dernier de ces documents, rendu public récemment, mettait en garde contre des dommages irréversibles pour la planète, comme l’augmentation progressive de la température de la surface de la mer.

Analyse pendant quatre ans

L’analyse de ces écosystèmes aquatiques sera menée sur le terrain pendant quatre ans et, selon les responsables, cela aidera à savoir comment le sol, l’eau et la végétation y ont été gérés. « Ce projet ouvre la porte aux zones humides méditerranéennes, côtières ou intérieures à se comporter comme des puits de carbone grâce à des mesures spécifiques alignées sur les intérêts de la conservation, et propose des mécanismes permettant à l’initiative privée de s’associer pour multiplier volontairement les bénéfices de la conservation et du climat », précise Global Nature.

Cette initiative, en plus du soutien du programme LIFE, bénéficie du soutien de la Mairie de Valence et de la Generalitat Valenciana, avec un investissement de plus de deux millions d’euros. L’équipe de l’Université de Valence, dirigée par Antonio Camacho -expert en écologie fonctionnelle des zones humides et du changement climatique-, et de l’Institut Cavanilles pour la biodiversité et la biologie évolutive (ICBiBE) sera chargée de mesurer les processus du cycle du carbone, de la suivi scientifique et rédaction de protocoles de gestion dans les zones pilotes. La recherche bénéficie du soutien de l’Office espagnol du changement climatique, de la sous-direction générale de la biodiversité terrestre et marine du ministère de la Transition écologique et de la Confédération hydrographique du Júcar, entre autres entités.

« L’idée est de transférer les leçons apprises à d’autres zones humides méditerranéennes en Espagne et en Europe », précisent-ils de Global Nature. Des enclaves d’autant de valeur que Doñana, les Tablas de Daimiel, la lagune Gallocanta, le Parc Naturel du Delta de l’Ebre, la lagune Fuente de Piedra, Ses Feixes de Ibiza, la Mar Menor -de tristes nouvelles en raison des épisodes de effondrement- ou le lac de Banyoles ce sont de véritables antidotes au changement climatique.

« Une zone humide en mauvais état dégage des émissions »

Vanessa Sánchez, coordinatrice du projet Global Nature.

L’Université de Valence et la Global Nature Foundation quantifient la quantité de carbone qu’une lagune peut retenir.

– L’Universitat de València et l’Institut Cavanilles participent au projet Wetlands4Climate, qui analyse la quantité de carbone qu’une zone humide est réellement capable de retenir en fonction de son état de conservation et identifie les mesures de gestion les plus appropriées pour qu’elle atteigne sa capacité maximale de stockage et atténuation du changement climatique. La Global Nature Foundation coordonne cette initiative ; explique un peu en quoi il consiste.

Jusqu’à présent, la capacité des zones humides en tant que puits a été mesurée, mais l’effet des différentes mesures de gestion sur les flux de carbone n’a pas été évalué. Le projet tente d’analyser, par exemple, l’effet de la tonte de la végétation et de son utilisation ultérieure compostée en agriculture, ou de l’activité du bétail sur l’émission de gaz à effet de serre. Nous pourrons ainsi établir des modèles d’usages pour être des alliés contre le changement climatique.

– Le problème avec les zones humides en Espagne est qu’elles suscitent des intérêts contradictoires.

Nous essaierons d’impliquer les différents acteurs ou entités, de la société qui vit dans l’environnement des zones humides au secteur privé, à travers différentes mesures de sensibilisation, d’éducation environnementale et de transfert des résultats. Il vise également à générer de nouvelles méthodologies pour les projets d’absorption des gaz à effet de serre par la gestion des zones humides, afin que les entités ou les entreprises qui entendent compenser leur empreinte carbone sur le marché volontaire, puissent le faire à travers ces projets.

– Il est frappant de constater que les zones humides sont toujours appelées puits de carbone, mais peu de ressources sont dédiées à leur entretien.

Curieux, oui. Les zones humides sont des écosystèmes d’une grande importance pour la conservation de la biodiversité. 40% des espèces vivent ou se reproduisent dans ces espaces et, néanmoins, elles présentent un degré élevé de menace.

– L’Espagne est l’un des pays avec le plus de zones humides. En ce sens, nous avons un avantage dans la lutte contre le changement climatique. Non?

Une zone humide mal gérée peut devenir un émetteur net de gaz à effet de serre. Cependant, une zone humide en bon état de conservation fixe les émissions. D’où l’importance de la gestion qui s’y fait et du maintien de ces écosystèmes bien préservés.