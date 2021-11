Les écouteurs à 30 $ valent-ils la peine ?

Il fut un temps où acheter de vrais écouteurs sans fil signifiait dépenser des centaines de dollars. Mais ces jours sont loin derrière nous. Alors que les meilleurs modèles, comme les AirPods Pro et Sony WF-1000XM4, coûtent encore une grande partie du changement, il existe de nombreux modèles de véritables casques sans fil qui coûtent beaucoup moins cher. L’un des plus récents de ces modèles est le JVC Gumy Mini, qui coûte 30 $ très abordable.

Bien sûr, ce n’est pas parce que vous n’avez pas autant à dépenser que vous devez vous contenter d’un produit inférieur à la normale. Les écouteurs sans fil JVC Gumy Mini sont-ils performants ? Ou devriez-vous continuer à économiser ? Découvrez-le dans notre revue complète des écouteurs sans fil JVC Gumy Mini.

Conception JVC Gumy Mini

En règle générale, les écouteurs JVC Gumy Mini portent bien leur nom. Les bourgeons eux-mêmes et le boîtier de chargement sont relativement petits, bien que les dimensions soient un peu différentes de celles des AirPod, d’une manière qui les rend un peu plus difficiles à transporter dans votre poche.

Tout d’abord, les bourgeons eux-mêmes. Contrairement aux AirPods et AirPods Pro, les bourgeons Gumy Mini n’ont pas de tiges. Ce ne sont vraiment que les bourgeons eux-mêmes, avec un petit bras qui s’étend dans l’oreille – et c’est à peu près tout ce qu’il y a pour eux. Ils sont disponibles dans quelques couleurs différentes, dont le noir, le bleu, le vert, le rouge et le blanc. Nous examinons le modèle vert.

Chaque écouteur a un bouton intégré, et son utilisation est rude. Le bouton demande un effort substantiel à appuyer, et appuyer dessus signifie les pousser dans vos oreilles, ce qui peut être douloureux. Je n’aime même pas vraiment les commandes tactiles sur les oreillettes – je préfère de loin les commandes de la tige de compression sur les AirPod. Les écouteurs dotés de boutons de commande devraient au moins être faciles à utiliser.

Le boîtier de charge est bien, même s’il est un peu encombrant. Il est à peu près aussi large que le boîtier de chargement des AirPod, mais il est beaucoup plus épais. Il est certainement toujours dans la poche, mais vous le sentirez dans votre poche un peu plus que vous ne le feriez autrement. À l’arrière du boîtier de chargement, il y a un port USB-C pour le chargement.

Fonctionnalités et batterie de JVC Gumy Mini

Comme on peut s’y attendre d’une paire d’écouteurs dans cette gamme de prix, les écouteurs JVC Gumy Mini n’offrent pas beaucoup de fonctionnalités. Il n’y a pas d’annulation du bruit, pas d’application d’accompagnement et pas de mode de transparence ici. Il est difficile de comparer cela avec les écouteurs étant donné le prix, mais c’est quand même quelque chose à garder à l’esprit.

Les écouteurs se connectent à votre appareil d’écoute via Bluetooth 5.1, et j’ai constaté que même s’ils conservaient une connexion décente tout au long des tests, ils se déconnectaient parfois les uns des autres. Heureusement, les bourgeons se sont rapidement synchronisés à nouveau à chaque fois.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, vous obtiendrez six heures d’utilisation avec une seule charge, ce qui est plutôt bien. L’étui de charge n’est pas aussi bon – il ne vous procurera que neuf heures d’utilisation supplémentaires, ce qui porte le total à 15 heures. Cela signifie simplement qu’il faudra veiller à charger les écouteurs relativement régulièrement, surtout si vous les utilisez beaucoup.

JVC Gumy Mini confort

Le confort des écouteurs sans fil peut souvent dépendre des préférences personnelles et de la forme de l’oreille. Je ne pensais pas que j’aimerais l’ajustement des écouteurs Gumy Mini compte tenu de leur forme, mais finalement, ils s’adaptent plutôt bien à mes oreilles et j’ai pu les porter pendant plusieurs heures sans être mal à l’aise.

Les oreillettes sont livrées avec trois paires de tailles d’embouts auriculaires, cependant, en fin de compte, les embouts préinstallés sur les oreillettes étaient les meilleurs pour moi. Ils pouvaient facilement s’adapter à mes oreilles, et bien qu’ils ne soient pas parfaits pour faire de l’exercice ou courir, ils sont restés dans mes oreilles pendant l’utilisation quotidienne.

Son JVC Gumy Mini

Lorsque vous achetez une paire d’écouteurs sans fil bon marché, la qualité sonore est souvent l’un des premiers compromis à faire. Heureusement, les écouteurs JVC Gumy Mini n’ont pas un son terrible. Bien sûr, ce ne sont pas les meilleures têtes, mais elles leur offrent au moins une certaine profondeur.

La réponse des basses sur les écouteurs n’est en fait pas mauvaise. Les écouteurs offrent certainement une légère amplification des basses, mais ce n’est pas exagéré, et j’ai plutôt bien aimé. Cela a aidé à renforcer les grosses caisses autrement plus faibles dans Back in Black d’AC/DC, tout en offrant un peu plus de punch dans d’autres chansons.

Les médiums sont également bien réglés. Vous obtiendrez un peu de chaleur dans les bas médiums, avec suffisamment de coupure dans les hauts médiums pour des choses comme les voix et les guitares.

La réponse haut de gamme n’est pas mauvaise, même si, comme on peut s’y attendre d’une paire d’écouteurs dans cette gamme de prix, vous n’obtiendrez pas une tonne de clarté ou de détails. Encore une fois, cependant, c’est mieux que ce à quoi je m’attendais.

Malheureusement, les têtes introduisent définitivement une certaine distorsion même à des niveaux moyens, et encore plus à des niveaux plus élevés. C’est quelque chose que tout le monde ne remarquera pas, et cela n’aura probablement pas beaucoup d’impact sur vous si vous prévoyez d’utiliser les écouteurs pour la plupart des podcasts et des livres audio.

Conclusion

Les écouteurs sans fil JVC Gumy Mini ont beaucoup à offrir dans cette gamme de prix. Bien sûr, ce ne sont pas les écouteurs les plus riches en fonctionnalités, mais à 30 $, vous ne vous attendriez pas à cela. Au lieu de cela, les écouteurs sont de qualité là où ça compte – ils offrent un ajustement décent et une qualité sonore solide. Ils offrent également une bonne autonomie, pour ceux qui souhaitent écouter plus longtemps.

Si vous recherchez une excellente paire de véritables écouteurs sans fil à moins de 30 $, ceux-ci valent absolument la peine d’être considérés.

La compétition

Il existe une certaine concurrence dans la fourchette de prix inférieure à 30 $, en ce qui concerne les véritables écouteurs sans fil. Notamment, les écouteurs Skullcandy Dime sont souvent considérés comme l’un des meilleurs écouteurs sans fil à petit budget, bien que la durée de vie de la batterie ne soit pas aussi bonne sur une seule charge. Ils ont également cette conception de tige, ce que certains peuvent ne pas vouloir.

Dois-je acheter les écouteurs JVC Gumy Mini ?

Oui. Cela vaut également la peine de considérer les véritables écouteurs sans fil Skullcandy Dime, mais ce sont une excellente option.

