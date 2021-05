Les écouteurs à bas prix de Xiaomi sont en vente sur Amazon: ils ne coûtent que 13 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il existe des dizaines, des centaines de modèles de casques à vendre dans n’importe quel magasin. Cependant, ce sont les Airdots de Xiaomi qui balaient sans aucun doute en raison de leur simplicité et de leur prix.

Xiaomi propose de nombreux appareils de toutes sortes à vendre, bien que tous ne soient pas disponibles dans des pays comme l’Espagne. Parmi ceux qui le sont, probablement celui qui s’est le plus vendu en termes absolus n’est pas un mobile: ce sont des écouteurs, les Redmi Airdots.

Bien qu’il existe plusieurs versions de ces casques, celle qui a le plus de circulation à l’heure actuelle est la Xiaomi Redmi Airdots S, qui sont étonnamment bon marché, d’où leur succès. Amazon, sans aller plus loin, les vend un peu plus de 13 euros en Espagne.

Xiaomi présente ses nouveaux écouteurs sans fil, ils conservent leur prix, leur apparence et leurs fonctionnalités. La firme a amélioré sa connectivité, sa faible latence et apporte un nouveau mode audio mono.

Évidemment, ce sont des écouteurs True Wireless de base, avec Bluetooth 5.0 et sans suppression du bruit, bien qu’ils fassent parfaitement leur travail et offrent un son tout à fait acceptable.

Bien sûr, ils sont livrés avec leur base de chargement magnétique, dans laquelle vous pouvez leur donner plusieurs cycles de batterie, de sorte que leur autonomie totale se situe autour de 12 heures environ.

L’arrivée des écouteurs sans fil sans câbles, sans vrais câbles, a complètement révolutionné le panorama du son et de l’audio, faisant pratiquement disparaître les modèles filaires, mais aussi ceux qui, bien qu’étant sans fil, sont reliés entre eux par un câble.

Les écouteurs sans fil Bluetooth sont à la mode, et c’est tout ce que vous devez considérer avant d’acheter un casque True Wireless.

Au jour d’aujourd’hui, on peut dire que ce secteur est presque entièrement divisé entre les modèles True Wireless et les modèles serre-tête, qui sont généralement choisis par les personnes qui aiment le son HiFi et les professionnels.

L’évolution a rendu de plus en plus économique l’achat d’écouteurs de ce type avec suppression active du bruit, une fonctionnalité qui aide beaucoup, surtout si vous utilisez vos écouteurs dans des environnements bruyants.

Par exemple, le Huawei FreeBuds 3i avec ANC ne coûte que 69 euros, un très bon prix, et avec la livraison gratuite depuis l’Espagne. Les Redmi Airdots vendus par Amazon bénéficient également de la livraison gratuite, mais uniquement si vous êtes un utilisateur d’Amazon Prime. Si ce n’est pas le cas, il est recommandé de profiter de l’occasion pour vous inscrire au mois d’essai gratuit sans engagement de rester.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.