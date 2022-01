Les écouteurs antibruit Soundform Immerse de Belkin sont conçus pour les mélomanes

Belkin ajoute les écouteurs Immerse à sa gamme Soundform véritable sans fil existante. Les écouteurs sont dotés de la technologie hybride d’annulation active du bruit (ANC), qui devrait fournir un son sans bruit de fond.

Image de Belkin

Au cas où vous n’auriez pas entendu parler de la forme «hybride» de l’ANC, SoundGuys la décrit comme deux microphones situés à l’intérieur et à l’extérieur de chaque oreillette, qui détectent et annulent le son provenant de votre environnement. Les autres formes d’ANC placent le micro à l’intérieur ou à l’extérieur de l’écouteur, ce qui n’est pas toujours aussi efficace pour filtrer le bruit.

Les écouteurs Immerse ont également une autonomie assez longue. Chaque oreillette est censée offrir huit heures de lecture avec une seule charge, et lorsqu’elle est combinée avec l’étui de charge, cela peut aller jusqu’à 36 heures. Ils prennent également en charge aptX HD – un codec Bluetooth qui transmet un son haute résolution – ainsi que la technologie multipoint, qui devrait vous permettre de coupler les écouteurs à deux appareils différents à la fois. De plus, les écouteurs sont livrés avec des pilotes de 12 mm et sont compatibles avec l’application Apple Find My pour suivre leur emplacement si vous les égarez.

La dernière fois que Belkin a ajouté à sa collection True Wireless, c’était en juin de l’année dernière, lorsqu’il a sorti ses boutons Move économiques. Belkin a également lancé ses premiers écouteurs Soundform Freedom compatibles Find My en janvier dernier. Les écouteurs antibruit Soundform Immerse seront lancés au deuxième trimestre 2022, mais aucune information sur les prix n’a encore été disponible.