Les écouteurs Apple AirPods Max baissent au bout des 500 euros, et arrivent pour Reyes | La technologie

Si rentrer des objets dans vos oreilles vous met mal à l’aise, les premiers écouteurs supra-auriculaires d’Apple sont très confortables, ont une qualité audio imbattable et une suppression active du bruit premium.

Il vous manque encore un cadeau premium de Reyes ? Ou voulez-vous vous faire plaisir ? Il est difficile de ne pas tomber amoureux de Les écouteurs intra-auriculaires AirPods Max d’Apple.

Maintenant, vous pouvez obtenir ces Écouteurs Apple AirPods Max avec suppression active du bruit pour seulement 468,16 euros en PcComponentes. Avec la livraison gratuite et la livraison en 24/48 heures.

Après des années de rumeurs, les écouteurs circumauraux d’Apple sont une réalité, et il semble que cela ait porté ses fruits. Avec un design unique, les AirPods Max se positionnent comme l’un des meilleurs casques antibruit du marché

Ce sont des écouteurs en acier inoxydable, aluminium anodisé et mousse à mémoire de forme, extrêmement confortables.

Posséder deux haut-parleurs de 40 mm avec aimants néodyme qui offrent un son spectaculaire.

Les deux processeurs H1 10 cœurs génèrent audio spatial ou son surround entendu autour de votre tête, pas dans vos oreilles.

Ces processeurs sont également utilisés pour suppression active du bruit. Les 8 microphones situés dans le casque écoutent le bruit et génèrent le son inverse, pour l’annuler. Il dispose également de 3 microphones pour parler.

Vous pouvez l’utiliser pour éliminer le bruit lorsque vous devez travailler ou étudier, ou pour profiter de la musique sans distorsion.

Cela a aussi 2 capteurs optiques, 2 capteurs de position, deux accéléromètres et un gyroscope, pour toujours connaître la position de la tête et régler le son autour d’elle.

Se connecte via Bluetooth 5.0, il est donc compatible avec tous les types d’appareils, pas seulement ceux d’Apple.

La batterie garantit une autonomie d’environ 20 heures, et la recharge prend un peu moins de deux heures.

Dans notre examen des écouteurs AirPods Max d’Apple, nous soulignons leur conception et leur construction, leur confort, leur qualité audio, la suppression du bruit et l’audio spatial.

Leur principal obstacle a toujours été le prix, et maintenant vous les avez plus bas que jamais.

