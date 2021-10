Les écouteurs Beats Fit Pro d’Apple pourraient avoir des embouts adaptés aux oreilles

Apple vient d’annoncer la prochaine génération d’AirPods, mais si vous attendiez de nouveaux écouteurs Beats, vous avez peut-être aussi quelque chose à attendre avec impatience. Un rapport de . décrit le prochain Beats Fit Pro qui, selon l’article, aura des extrémités d’ailes qui semblent être conçues pour assurer un meilleur ajustement dans votre oreille.

Vous pouvez voir les rumeurs d’écouteurs en haut de cet article ou dans cet ensemble d’images partagées par ., mettant en vedette le Beats Fit Pro en noir, gris, blanc et lavande.

En plus du nouveau design, les écouteurs auront une suppression active du bruit, la puce H1 d’Apple pour un couplage rapide et Hey Siri, et la prise en charge du couplage rapide sur Android via l’application Beats, rapporte .. Il semble également que le Beats Fit Pro aura une bonne autonomie : six heures avec ANC activé ou sept heures avec Adaptive EQ.

Le Beats Fit Pro sera annoncé le 1er novembre et sera expédié quelques jours après, selon .. MacRumors rapporte que des images du Beats Fit Pro sont apparues dans la version candidate d’iOS 15.1, ce qui donne du crédit à la possibilité qu’elles soient bientôt publiées.