Les écouteurs de niveau professionnel n’ont pas besoin d’être chers : les FreeBuds Studio de Huawei sont en vente à 144 euros | La technologie

La suppression du bruit a atteint les écouteurs True Wireless, mais c’est surtout là où elle brille le plus que les modèles de serre-tête offrent un son de meilleure qualité.

Si vous aimez le bon son et que vous vous isolez du monde extérieur, vous avez besoin de bons écouteurs. L’usage est d’utiliser des modèles miniatures, les True Wireless, qui offrent confort et minimalisme, bien qu’ils n’atteignent pas la même qualité audio que le bandeau.

Il y a beaucoup de choix et, bien que les AirPods Max d’Apple soient une référence, ils ne sont peut-être pas le meilleur rapport qualité-prix. Il existe des alternatives beaucoup moins chères, de qualité professionnelle et de qualité supérieure. L’un des plus viables est le Huawei FreeBuds Studio, dont le prix est considérablement réduit à seulement 144 euros en or et au même prix en noir.

Ces écouteurs sans fil offrent ce qui est sûrement la meilleure suppression de bruit du moment, avec plusieurs modes différents et un codec L2HC.

Ils sont assez confortables à utiliser pendant de nombreuses heures sans problème, comme nous l’avons vu dans leur analyse, ce qui nous a laissé assez satisfaits à tous les niveaux.

La suppression active du bruit (ANC) est pratiquement parfaite et prend en charge la modulation, au cas où vous voudriez manquer un peu de son ambiant.

Pour l’autonomie de la batterie, ils se démarquent également beaucoup. Ils atteignent 20 heures d’autonomie sans problème même en utilisant l’ANC, ce qui est un chiffre très positif en soi.

Il existe de nombreuses marques qui proposent à la vente quelques modèles haut de gamme, comme Jabra ou Sennheiser, jouissant d’une excellente réputation dans le secteur, notamment auprès des professionnels et des passionnés d’audio.

Cela dit, cela ne fait jamais de mal d’avoir un casque True Wireless, idéalement aussi avec annulation. Il y en a à des prix assez intéressants et de grandes marques, une bonne option si vous ne voulez pas porter les serre-tête, par exemple pour faire de l’exercice.

Comme vendu par Amazon, le FreeBuds Studio de Huawei propose la livraison gratuite partout en Espagne. Si vous avez également un compte Amazon Prime, vous les recevrez en seulement 1 à 2 jours, selon votre lieu de résidence.

