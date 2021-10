Les écouteurs économiques obtiennent plus de jus

Lily Katz / Autorité Android

TL;DR

Les OnePlus Buds Z2 ont de nouveau fuité en ligne. Cette dernière fuite inclut également des spécifications, telles que la prise en charge de Bluetooth 5.2 et les détails d’endurance.

OnePlus a lancé les OnePlus Buds Z l’année dernière (voir ci-dessus), apportant une paire d’écouteurs sans fil abordables, durables et à chargement rapide à la table. La société est sur le point d’avoir un successeur, et nous avons vu les rendus OnePlus Buds Z2 fuir le mois dernier.

Des détails et des rendus plus apparents ont maintenant été abandonnés grâce à GizNext, et les dernières images montrent une paire d’écouteurs qui ressemblent en grande partie aux images précédentes. Pendant ce temps, le boîtier de charge semble être identique aux images précédentes. Consultez l’image ci-dessous, montrant les prétendues options Day White et Night Black.

En termes de spécifications, les OnePlus Buds Z2 devraient offrir une connectivité Bluetooth 5.2, une portée de 10 mètres, un indice IP55 pour les écouteurs et un indice IPX4 pour le boîtier de charge. Ceux qui s’attendent à des codecs sans fil de meilleure qualité pourraient être déçus ici, car on dit que les bourgeons n’offrent que des options AAC et SBC. Sinon, GizNext dit que vous obtiendrez également trois microphones et une «réduction active du bruit».

En termes d’endurance, le point de vente indique que les écouteurs offrent une batterie de 40 mAh chacun qui vous offrira cinq heures de lecture de musique avec la réduction du bruit activée. Ce chiffre va apparemment jusqu’à sept heures avec la réduction du bruit désactivée. En comparaison, OnePlus a déclaré que les écouteurs Buds Z de première génération dépassaient cinq heures pour la lecture de musique.

L’étui de charge fournira 27 heures de lecture de musique avec la réduction du bruit activée, allant jusqu’à 38 heures avec la fonction désactivée. Quoi qu’il en soit, c’est mieux que les 20 heures de lecture revendiquées pour les écouteurs précédents.

Il n’y a pas de mot sur les prix et la disponibilité, mais les rumeurs indiquent un lancement plus tard ce mois-ci. Les têtes d’origine ont commencé à 50 $, mais OnePlus pourrait avoir du pain sur la planche pour atteindre le même prix cette fois.