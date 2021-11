Les écouteurs filaires font-ils leur retour ?

Malgré la disponibilité généralisée (et la popularité) des écouteurs sans fil, certains fans de musique choisissent d’utiliser des écouteurs filaires, ce qui incite les observateurs à spéculer que la variation équipée d’un fil pourrait être sur le point de faire un retour à grande échelle.

La résurgence des écouteurs filaires a semblé attirer l’attention des médias plus tôt ce mois-ci, à la suite d’un article du Wall Street Journal sur le sujet. Plus de quelques commentateurs des médias sociaux ont ensuite pesé (et soutenu) l’abandon du sans fil, qui, comme beaucoup l’ont souligné, a reçu plusieurs approbations officieuses de célébrités qui ont été photographiées avec des écouteurs filaires pour profiter du divertissement audio.

L’achat d’écouteurs filaires, ont relayé les partisans, est une question de suivre les tendances en cours et d’éviter de projeter l’image stéréotypée des porteurs d’écouteurs sans fil dans les secteurs des affaires et de la technologie. D’autres ont souligné que les produits, plus que leurs homologues sans fil, incitent les utilisateurs à paraître occupés et, à leur tour, moins accessibles lors de leurs déplacements.

Passant au-delà de l’impact social (discutable) des écouteurs filaires naissants et vers les avantages financiers clairs de le faire, différents défenseurs ont pourtant souligné que le sans fil est décidément plus cher que le filaire.

« Bien pour eux », a déclaré l’un de ces titulaires de compte de médias sociaux à propos de ceux qui rapportent des écouteurs filaires. « J’ai utilisé des écouteurs filaires parce que j’ai une somme d’argent limitée, et payer pour qu’ils n’aient pas de fil semble être un gaspillage absolu. »

Apple (NASDAQ : AAPL) au quatrième trimestre de son exercice (couvrant les trois mois se terminant le 25 septembre) a généré un montant stupéfiant de 8,79 milliards de dollars provenant des « wearables, maison et accessoires » – y compris les AirPods. Bien que la société basée à Cupertino vende des AirPods de troisième génération pour 179 $ en ligne – contre 249 $ pour une paire d’écouteurs AirPods Pro et 549 $ pour les AirPods Max – les EarPods filaires sont répertoriés pour 19 $ (avec livraison gratuite).

Bien sûr, les utilisateurs non Apple peuvent réaliser des économies similaires en adoptant des écouteurs filaires sur leurs propres appareils – et en évitant les tracas liés à la recharge des unités sans fil, il convient de le noter. Au cours des prochains mois et années, il sera intéressant de voir si les écouteurs filaires peuvent retrouver leur position précédente sur le marché, bénéficiant éventuellement d’améliorations de la qualité (audio et autres) en cours de route.

Pour développer ce point, plusieurs résurgences notables sont en cours dans l’espace de la musique, la plus évidente étant les près de deux décennies de croissance consécutive des ventes de vinyle. La demande de fans correspondante à cette croissance, en coordination avec les problèmes d’approvisionnement et d’expédition, a cependant créé une sorte de pénurie de vinyle. Par exemple, l’édition 30e anniversaire la plus chère de Nirvana’s Nevermind ne sera pas expédiée avant l’été prochain.

Compte tenu des délais de fabrication actuels du vinyle et des coûts de production accrus, certains créateurs assouplissent le désir des fans de sorties physiques avec des CD et même des cassettes. Dans l’un des nombreux témoignages du retour en force de ce dernier format, Discogs a récemment révélé qu’au moins un million de cassettes avaient été mises en vente sur son marché en 2021, contre 606 000 jusqu’en 2020.