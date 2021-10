Les écouteurs filaires sont-ils définitivement morts ?

Avoir une certaine écouteurs sans fil il suffit de jeter un œil aux offres des fabricants. Actuellement, il y a des propositions intéressantes pour pas beaucoup d’argent, et prendre le train sans fil est une question de vouloir le faire, rien de plus. Mais il y a encore de nombreux utilisateurs qui hésitent à cesser d’utiliser ceux avec câble. Quelles pourraient en être les raisons ?

Casque : filaire ou sans fil ?

De nombreux fabricants intègrent encore des casques filaires avec leurs téléphones. Apple a déjà cessé de le faire et d’autres marques ont emboîté le pas. Ainsi, l’utilisateur est obligé d’en acheter et de choisir ceux qui l’intéressent le plus. Ceux qui transportent le câble n’ont plus l’excuse d’être moins chers. Tu peux trouver sans fil pour environ 15 euros comme prix de départ, même si vous ne pouvez pas en attendre trop en termes de qualité auditive.

Mais pour quelqu’un qui se soucie peu de la qualité du son, pour 15 euros, vous pouvez acheter plusieurs unités d’écouteurs filaires dans un bazar d’importation, et lorsqu’elles cassent, elles en sortiront de nouvelles. Sans fil ils sont plus risqués dans ce sens. Ils sont plus faciles à perdre, leur prix est plus élevé et ils doivent être chargés pour travailler.

Mais il ne fait aucun doute que certains avec câble ont aussi plus d’inconvénients. Par exemple, enrouler et dérouler le câble provoquera ce se détériore plus vite, et ceux de qualité discrète montreront bientôt des signes d’usure.

D’un autre côté, le câble est toujours une nuisance. Ils ne donnent plus une meilleure qualité sonore, et il est également très facile pour l’appareil de tomber au sol après un désordre. Catastrophe assurée. Les câbles sont toujours inconfortables, peu importe à quel point nous ne le voulons pas.

Entrer dans un autre type de débat, la production de câbles implique l’extraction de matières premières telles que le cuivre. Il peut y avoir une tendance à essayer de ne pas punir davantage la planète et d’empêcher que des mètres et des mètres de câble soient utilisés pour nous permettre d’écouter de la musique. Dès lors, il est surprenant que les fabricants qui proposent encore des casques filaires, orientent leur modèle économique et développent la technologie sans fil à un prix compétitif.

Effectivement, on verra encore des écouteurs filaires pendant un certain temps, mais il ne fait aucun doute que la tendance est différente. Supprimer cette barrière physique semble être plus proche que loin. Et il se peut que dans quelques années, lorsque la technologie de recharge sans fil sera pleinement établie et développée, disons enfin à Dieu de recharger nos appareils via un câble.