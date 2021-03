Les écouteurs Galaxy Buds Pro TWS de Samsung efficaces pour les personnes souffrant de perte auditive, suggère une nouvelle étude

Galaxy Buds Pro aide les personnes souffrant de perte auditive légère à modérée: recherche.

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro TWS peuvent être efficaces pour les personnes souffrant de perte auditive légère à modérée, selon une nouvelle étude publiée dans Clinical and Experimental Otorhinolaryngology. L’étude publiée dans le journal ENT indique que la fonction Ambient Sound de Buds Pro aide les oreilles à mieux entendre les sons dans leur environnement.

Cette étude est la première du genre où les écouteurs sans fil ont été évalués pour leurs performances cliniques en tant qu’appareil auditif et la première à découvrir que ces appareils ont le potentiel d’aider les personnes souffrant de déficiences auditives légères à modérées.

Selon Il Joon Moon, un expert en oto-rhino-laryngologie, d’ici 2050, une personne sur dix souffrira de perte auditive, mais l’utilisation d’aides auditives pour traiter les déficiences auditives est faible en raison des prix élevés. Dans une telle situation, des appareils alternatifs tels que les Buds Pro prenant en charge la vie quotidienne sont une découverte prometteuse.

Les Buds Pro ont été évalués dans trois conditions, l’évaluation de l’amplification du son, l’évaluation électroacoustique et l’évaluation des performances cliniques. Ils ont montré un niveau approprié d’amplification de la qualité sonore. Dans l’évaluation électroacoustique, ils répondaient aux quatre critères qui sont le bruit d’entrée équivalent, le niveau de pression acoustique de sortie, la distorsion harmonique totale, la plage de fréquences. Le dispositif a également suffisamment amplifié le son à trois fréquences de hauteurs de parole.

Au cours de l’évaluation des performances cliniques, le Galaxy Buds Pro s’est penché sur des personnes de l’âge moyen de 63 ans. à trois hauteurs de parole, soit 1 000 Hz, 2 000 Hz, 6 000 Hz.

Plus de 57% des participants ont déclaré que tout en utilisant les Buds Pro, ils sont capables de mieux communiquer et écouter dans un environnement calme.

La fonction Ambient Sound du Galaxy Buds Pro peut amplifier les sons jusqu’à 20 décibels. Les utilisateurs peuvent également ajuster et personnaliser la façon dont ils ressentent le son en fonction de leurs besoins.

