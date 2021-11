Les écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit de luxe de Sony ont déjà baissé de prix et ne coûtent plus que 203 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Sony WF-1000XM4 est le meilleur des meilleurs en matière de qualité sonore en ce qui concerne les écouteurs intra-auriculaires. Avec suppression active du bruit et son premium.

Maintenant, vous pouvez obtenir des écouteurs sans fil pour très peu d’argent. Si vous avez 20 euros, vous pouvez en acheter des compétents. Mais au sein de ces produits, il y a de la place pour la gamme la plus premium, comme celles-ci Sony WF-1000XM4.

Sur Amazon, ils viennent de subir l’une de leurs remises les plus importantes depuis qu’ils sont disponibles. Sur les 279 euros qui coûtaient à l’origine, ils sont déjà de 203 euros.

Nouvelle génération d’écouteurs True Wireless Bluetooth avec la meilleure qualité sonore, ANC et une autonomie de 8 heures ou 12 heures sans ANC.

Ce sont des écouteurs sans fil avec une conception intra-auriculaire qui ont l’une des meilleures qualités sonores disponibles dans ce type d’écouteurs. En outre prend en charge la suppression active du bruit de vos écouteurs supra-auriculaires.

Comme on a déjà pu le voir dans le test, ces Sony WF-1000XM4 sont parfaits pour les mélomanes, mais aussi pour les passionnés qui misent sur une bonne qualité sonore pour écouter vos musiques, séries, films et même jeux préférés.

La suppression active du bruit de Sony permet d’isoler les bruits extérieurs afin que vous n’entendiez que ce que vous jouez sur votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur portable.

Il a des systèmes comme Speak-to-Chat. Il vous permet de mettre automatiquement le son en pause et de laisser passer les bruits extérieurs à travers ses microphones afin que vous puissiez avoir une conversation. Le tout automatisé, sans avoir à toucher à quoi que ce soit.

L’autonomie de ces écouteurs s’est également améliorée par rapport à son prédécesseur. Ils ont déjà un Autonomie de 8 heures avec une charge complète, plus 16 heures supplémentaires dans son étui de recharge, pour un total de 24 heures.

De plus, il a une charge rapide et avec 5 minutes dans la boîte, vous aurez 1 heure d’utilisation supplémentaire. Vous pouvez même recharger la box grâce à la technologie sans fil Qi.

Découvrez ces Sony WF-1000XM4 sur Amazon, où ils les ont à 203 euros dans une remise rare qui ne peut durer plus longtemps.

Si vous vous inscrivez à Amazon Prime, si vous ne l’êtes pas déjà, vous pouvez profiter d’une livraison gratuite et rapide sans frais supplémentaires. De plus, l’essai Prime dure 30 jours et vous pouvez vous désinscrire quand vous le souhaitez.

