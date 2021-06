Les écouteurs Jaybird Vista 2 ANC sont les plus résistants

TL;DR

Les Jaybird Vista 2 sont de véritables écouteurs sans fil à réduction de bruit conçus pour durer avec un indice de protection IP68. Le boîtier USB-C présente un indice de protection IP54 et prend en charge le chargement sans fil. Les Jaybird Vista 2 sont disponibles aujourd’hui et au prix de 199,99 $.

Jaybird est fier de produire certains des produits audio les plus robustes du marché, et le Jaybird Vista 2 place la barre encore plus haut. Ces véritables écouteurs sans fil à suppression active du bruit (ANC) sont certifiés IP68 et MIL-STD-810G. Vous pouvez les tâtonner dans le lac, les laisser tomber dans un lit de terre et les soumettre à beaucoup de force et de choc sans les endommager. Même le boîtier mérite un indice IP54 qui le distingue de pratiquement tous les autres boîtiers de charge.

Mis à part la robustesse, les Vista 2 sont les premiers écouteurs antibruit de la société, ce qui les rend encore plus polyvalents que les Vista de première génération. Bien que nous ne sachions pas encore comment fonctionne l’ANC, il est excitant de voir une entreprise de casques d’entraînement sortir de sa timonerie. Jaybird inclut également un mode de transparence appelé SoundSense qui amplifie votre environnement à travers les écouteurs. Cela vous tient au courant et peut rendre l’expérience d’appel plus agréable. Quiconque ne veut pas s’embêter avec cette fonctionnalité peut écouter en mode mono avec l’un ou l’autre des écouteurs.

Si le Vista 2 doit sonner comme le Jaybird Vista original, vous pouvez vous attendre à une réponse en fréquence assez précise, adaptée à la plupart des genres de musique. Les écouteurs prennent en charge SBC par défaut et un seul codec Bluetooth de haute qualité : AAC, qui fonctionne bien pour les propriétaires d’iPhone mais n’est pas fiable sur Android.

Jaybird a conservé la forme originale du Vista avec le Vista 2 mais a ajouté des revêtements en tissu aux écouteurs. Non seulement cela facilite la prise et le retrait des écouteurs, mais cela réduit également le bruit du vent. C’est un moyen astucieux d’améliorer la qualité des appels et du son. La détection automatique des oreilles est une autre fonctionnalité nouvelle et bienvenue. Les écouteurs détectent lorsque vous les retirez ou les insérez de vos oreilles pour mettre automatiquement en pause ou lire le contenu multimédia.

Bien que le Jaybird Vista 2 dispose d’une suppression du bruit – une technologie gourmande en énergie – les écouteurs durent six heures avec une seule charge avec ANC ou SurroundSense activé. Sans activer un mode son actif, les écouteurs durent huit heures. L’étui fournit deux cycles de charge supplémentaires et peut charger rapidement les écouteurs. Cinq minutes seulement dans le boîtier donnent 60 minutes de lecture. Une entrée USB-C repose à l’arrière du boîtier, bien que vous ayez la possibilité de le placer sur un tapis de chargement sans fil.

Comme avec la plupart des écouteurs Bluetooth Jaybird, vous pouvez personnaliser le Vista 2 dans l’application Jaybird (gratuite sur iOS et Android). Cela inclut l’accès à un module d’égalisation personnalisé, un réglage ANC et SoundSense, des commandes tactiles reconfigurables et une fonction de recherche de mes écouteurs ou de mon boîtier. La possibilité de localiser vos écouteurs n’est pas nouvelle pour les vrais écouteurs sans fil, mais ce qui est nouveau, c’est la puce GPS à l’intérieur du boîtier Jaybird Vista 2. La fonction trouver mes écouteurs ne vous indique que la dernière fois que les écouteurs ont été connectés à votre appareil, mais le GPS dans le boîtier vous informe de l’emplacement du boîtier (et probablement des « bourgeons ». La localisation GPS fonctionne tant que vous vous trouvez dans un rayon de 10 mètres du boîtier.

Le Jaybird Vista 2 est disponible en plusieurs coloris : noir, gris Nimbus et bleu alliage. Vous pouvez acheter les écouteurs aujourd’hui sur le site Web de Jaybird pour 199,99 $.