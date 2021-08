Les écouteurs les plus vendus sur Amazon descendent à moins de 20 € avec un coupon de réduction | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Parmi les nombreux écouteurs sans fil en vente sur Amazon, les QCY de Homscam sont les best-sellers de manière plus ou moins continue, avec l’autorisation des Airdots de Xiaomi.

Les écouteurs True Wireless ont pratiquement balayé toute autre variante, sans fil ou non, de sorte qu’ils sont déjà presque les seuls à être achetés et vendus dans des magasins comme Amazon. Les modèles moins chers ont tendance à triompher, comme les Xiaomi Airdots ou les Homscam QCY, qui sont vendus à un tarif assez élevé.

Sur Amazon, Ces casques à bas prix sont sans aucun doute les meilleurs vendeurs, et ils figurent dans le Top des ventes d’électronique depuis de nombreux mois., dépassé seulement occasionnellement par d’autres modèles. Ce n’est pas surprenant, et c’est qu’à des moments comme en ce moment ils sont réduits à seulement 19,99 euros avec un coupon de réduction qui peut être appliqué directement.

Ces écouteurs sans fil sont dotés d’un étui de chargement et de Bluetooth 5.0, ainsi que d’une résistance aux éclaboussures, à la sueur et à la poussière.

Sa qualité est évidente quand on voit qu’il s’accumule déjà 22 000 avis avec une note moyenne de quatre étoiles, ce que même les casques de marques bien plus connues n’ont pas pu réaliser. La satisfaction parmi ceux qui les ont essayés est assez élevée.

Évidemment, ce sont des casques basiques, avec un son décent attendu et rien de plus, bien que pour les moins de 20 euros qu’ils coûtent, ils puissent avoir peu de problèmes. Ils imitent le design de certaines alternatives, avec une taille ultra-compacte et un coussin réglable qui devraient assez bien isoler des bruits extérieurs.

Ont Bluetooth 5.0, l’une des dernières normes pour cette technologie sans fil. C’est mieux que les Bluetooth 4.0 et 4.2 qui équipent la grande majorité des casques bon marché, tant pour la stabilité que pour la consommation électrique. Selon la marque qu’ils donnent 3-4 heures de lecture avec chaque charge, un chiffre qui n’est pas mal du tout.

Ce qu’ils n’ont pas, c’est la suppression active du bruit, quelque chose qui reste pour les modèles plus chers, bien que les fabricants resserrent de plus en plus les prix et permettent d’avoir l’ANC à prix réduit sur certains modèles. C’est le cas du realme Buds Air 2, qui ne coûte que 50€, mais aussi des FreeBuds 4i qui viennent de sortir et qui restent à 59€.

