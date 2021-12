Les écouteurs Nothing Ear (1) bénéficient de la toute nouvelle édition noire ; sera vendu en échange de crypto-monnaie sur certains marchés

L’édition noire Ear (1)s se vendra Rs 6 999.

Rien mercredi n’a annoncé une toute nouvelle « édition noire » des écouteurs véritablement sans fil Ear (1). La société de technologie grand public dirigée par Carl Pei a révélé que l’oreille (1) était désormais également neutre en carbone. Lancé plus tôt dans l’année, le Nothing Ear (1), le premier produit de Nothing, a fait le buzz pour son design transparent unique et sa proposition de valeur généralement solide. La nouvelle version semble aussi accrocheuse, sinon plus.

Lire aussi | Ear (1) ’em out: L’histoire de Nothing et pourquoi l’Inde fera partie intégrante de sa stratégie de croissance

« Rien n’est là pour faire une différence positive. Notre nouvelle oreille neutre en carbone (1) est la première étape de notre cheminement vers la durabilité », a déclaré le PDG et co-fondateur Carl Pei dans un communiqué. « Avec Ear (1), nous avons prouvé que les nouvelles idées, de la conception à la distribution, peuvent trouver un écho auprès des utilisateurs et raviver le sentiment d’enthousiasme qui manquait à notre industrie. Nous espérons que cette édition noire soulèvera quelques sourcils supplémentaires dans les mois à venir et que davantage de marques technologiques ajouteront un étiquetage de transparence carbone à leurs produits. »

Rien de l’oreille (1) Black Edition

Rien d’oreille (1) écouteurs en silicone

Bien qu’ils aient le même boîtier transparent «distinctif», les oreilles de l’édition noire de Nothing’s remplacent les tons blancs de l’original par une finition fumée et un coloris noir mat. La nouvelle teinte se reflétera sur les écouteurs en silicone et le boîtier interne. Le reste du matériel et des fonctionnalités restent les mêmes.

Lire aussi | Écouteurs Nothing Ear 1: Aucun détail n’est trop petit

En parlant de cela, les écouteurs Ear (1) contiennent un pilote de 11,6 mm et trois microphones sur chaque écouteur. Ces écouteurs prennent en charge la suppression active du bruit à la fois forte et légère et intègrent également un mode de transparence pratique.

Compatibles Bluetooth 5.2, ils fonctionnent avec les appareils Android et iOS et sont dotés d’une charge sans fil Qi. Ils sont censés offrir jusqu’à 5,7 heures de temps d’écoute et jusqu’à 34 heures avec le boîtier avec ANC désactivé (cela tombe à 4 et 24 heures avec ANC activé). L’indice IPX4 complète l’ensemble.

Prix ​​et disponibilité de Nothing Ear (1) Black Edition

L’édition noire des Ear (1)s sera largement disponible à l’achat à partir du 13 décembre à midi, chez Flipkart au prix de Rs 6 999. Rien ne vendra également les Ear (1) en échange de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) et Dogecoin (DOGE) dans certains pays, mais pas en Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.