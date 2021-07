Les écouteurs Nothing Ear 1 sont bien moins chers en Inde

in

Rien ne se prépare pour lancer les véritables écouteurs sans fil Ear 1, marquant le premier produit de l’entreprise depuis sa création par le cofondateur de OnePlus, Carl Pei, à la fin de l’année dernière. La société a déjà révélé des prix de 99 $, 99 £ et 99 € pour les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Europe respectivement. Mais qu’en est-il de l’Inde ? Heureusement, Nothing vient de donner des détails.

Un représentant de l’entreprise a déclaré à YouTuber Technical Guruji (h/t : Sudhanshu Ambhore) que les écouteurs Ear 1 coûteront 5 999 Rs (~ 81 $) en Inde. Il s’agit d’une baisse de prix assez substantielle par rapport aux autres régions, les consommateurs américains payant environ 18 $ de plus et les utilisateurs britanniques payant environ 57 $ de plus.

“Il s’agit d’un prix spécial pour l’Inde afin que nous puissions cibler une clientèle plus large”, a déclaré Manu Sharma, vice-président et directeur général de Nothing India, au YouTuber dans une interview.

“L’Inde est un marché important pour Nothing et en partenariat avec Flipkart, nous sommes impatients de présenter ear (1) aux utilisateurs indiens en même temps que notre lancement mondial”, a déclaré Sharma dans un communiqué de presse envoyé à Android Authority. .

Rien ne confirmait auparavant que les nouveaux écouteurs auraient trois microphones et une suppression active du bruit, bien qu’il n’y ait aucun mot officiel sur d’autres détails (par exemple, indice IP, codecs Bluetooth, autonomie de la batterie).

La société devrait également proposer un design transparent similaire à celui de ses écouteurs conceptuels, mais nous devrons probablement attendre la date de lancement du 27 juillet pour un aperçu officiel des écouteurs.

Que pensez-vous du prix de Nothing Ear 1 en Inde ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous !