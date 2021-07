Les écouteurs Nothing Ear 1 TWS avec ANC pour concurrencer les AirPods d’Apple ; lancement mondial le 27 juillet

Rien Oreille 1 TWS

La marque Nothing de Carl Pei a révélé quelques spécifications matérielles de son premier produit, les écouteurs Nothing Ear 1 TWS. Les écouteurs seront livrés avec une suppression active du bruit (ANC) à un prix global de 99 GBP (environ 10 000 Rs). Les écouteurs auront un design transparent et viseront à concurrencer les AirPods d’Apple. Les écouteurs Ear 1 TWS seront lancés dans le monde et en Inde le 27 juillet.

Rien Oreille 1 prix

Au prix de 99 GBP, les écouteurs seront placés à côté des Google Pixel Buds A-Series et Samsung Galaxy Buds Live. Le prix est cependant inférieur à celui des AirPod de deuxième génération disponibles au Royaume-Uni avec un étui de chargement standard à 159 GBP. Rien n’a encore révélé le prix de l’Inde, mais compte tenu de l’intérêt pour l’appareil ici, les détails seront révélés. bientôt.

Fonctionnalités de Nothing Ear 1

Les écouteurs Ear 1 TWS prendront en charge l’ANC et disposeront de trois microphones haute définition pour plus de clarté lors des appels. Dans une interview avec TechCrunch, Pei a déclaré que l’appareil aurait des caractéristiques similaires à celles des AirPod d’Apple qui ont un prix global de GBO 249. La spécialité des écouteurs sera leur conception transparente.

Les écouteurs Nothing Ear 1 TWS seront le premier des trois produits que la société a en préparation. Les écouteurs Nothing Ear 1 seront lancés dans le monde le 27 juillet.

Carl Pei a quitté Oneplus et a lancé Nothing l’année dernière. Bientôt, l’entreprise a reçu le soutien financier de GV (anciennement Google Ventures) et a des investisseurs dont le co-fondateur de Twitch Kevin Lin et l’inventeur de l’iPod Tony Fadell. L’ancien dirigeant de Samsung, Manu Sharma, a rejoint Nothing en tant que chef du marché indien. La société s’est associée à Flipkart pour la vente en ligne de ses produits dans le pays.

