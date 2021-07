Les écouteurs Nothing Ear 1 TWS pour concurrencer les OnePlus Buds Pro et les Apple AirPods au prix de Rs 5 999

in

Le produit sera lancé en Inde en même temps que les marchés mondiaux.

Le lundi 12 juillet 2021 de Carl Pei, Nothing a révélé le prix indien de son premier produit, les écouteurs sans fil Nothing Ear 1. Les écouteurs Ear 1 TWS seront lancés en Inde le 27 juillet au prix de Rs 5 999. Le produit sera vendu via Flipkart, rien n’a déjà été confirmé.

“L’Inde est un marché important pour Nothing et en partenariat avec Flipkart, nous sommes impatients de présenter Ear 1 aux utilisateurs indiens en même temps que notre lancement mondial”, a déclaré Manu Sharma, vice-président et directeur général de Nothing India, ajoutant “Il est important pour nous d’apporter de la valeur à nos utilisateurs indiens dès le premier jour.

La révélation du prix d’Ear 1 India intervient quelques jours seulement après que Nothing ait baissé les prix mondiaux et partagé quelques spécifications matérielles clés de son premier produit. À l’échelle mondiale, ces écouteurs TWS se vendront 99 GBP, ce qui correspond à environ 10 241 Rs. Par extension, cela signifie que l’Inde sera l’un des endroits les plus abordables pour obtenir les écouteurs Ear 1 TWS lors du lancement.

La “startup” basée à Londres prévoit de s’attaquer aux “puissants” Apple AirPod avec son premier produit. Il a précédemment confirmé que les écouteurs Ear 1 TWS prendront en charge la suppression active du bruit (ANC) à l’aide d’une configuration à trois microphones. Un prix relativement agressif aidera sûrement rien à briser quelques barrières. Cela dit, le marché indien des écouteurs TWS est en pleine effervescence et l’achat d’une paire abordable n’est pas un défi comme c’est le cas sur certains autres marchés, en particulier en Occident.

Rien ne devra également rivaliser avec le prochain OnePlus Buds Pro qui sera lancé en Inde le 22 juillet. Mais tout cela signifie encore plus d’options pour les acheteurs.

Rien n’était censé lancer les écouteurs Ear 1 dans le monde en juin, mais le lancement a ensuite été reporté car il restait “quelques choses à finaliser” selon un tweet de Pei. Nous savons déjà que ceux-ci viendront avec un design transparent sans aucune « marque inutile » sur la surface.

« À partir d’Ear 1, nos produits seront conçus de manière unique et faciles à utiliser. Ce seront avant tout des appareils que nous sommes fiers d’utiliser nous-mêmes et que nous recommanderons à nos amis et à notre famille », a réitéré Sharma.

