Les écouteurs Nothing Ear 1 TWS sont désormais disponibles en Inde à Rs 5 999

Les Nothing Ear 1 figuraient parmi les lancements de produits les plus médiatisés de la saison, en particulier dans le domaine des véritables écouteurs sans fil. Si vous attendiez de les obtenir, vous pouvez le faire dès aujourd’hui en Inde.

Dévoilés le 27 juillet, les écouteurs Nothing Ear 1 TWS sont le premier produit de la société. Ils sont disponibles sur Flipkart à partir d’aujourd’hui (17 août), pour un prix de Rs 5 999. Tous les utilisateurs bénéficieront d’un abonnement gratuit de six mois à Gaana Plus, tandis que les utilisateurs de cartes de crédit ICICI Bank bénéficieront d’une remise instantanée de Rs 500, ce qui ramènera le prix de Nothing Ear 1 en Inde à Rs 5 499.

Spécifications et fonctionnalités de Nothing Ear 1

Le plus gros sujet de discussion des Ear 1 est leur conception. Ils ont un design transparent unique qui révèle l’intérieur des bourgeons. Même le boîtier est transparent pour montrer le contenu intérieur à tout moment. Les oreillettes sont classées IPX4 pour la résistance à l’eau et ne pèsent que 4,7 g chacune.

Les écouteurs sont livrés avec des haut-parleurs de 11,4 mm avec une signature sonore équilibrée réglée par le géant suédois de l’audio Teenage Engineering. Il existe également deux niveaux de suppression active du bruit ainsi qu’un mode de transparence.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, les Nothing Ear 1 dureraient 34 heures avec l’étui ou cinq heures avec une seule charge. Avec l’ANC activé, ces chiffres descendent respectivement à 24 heures et à quatre heures. La charge rapide via le port USB Type-C ainsi que la charge sans fil Qi sont également prises en charge.

Il existe également une application compagnon Nothing Ear 1 pour Android et iOS pour personnaliser les profils sonores, basculer entre les modes de suppression du bruit, définir des commandes gestuelles, trouver mes écouteurs, mettre à jour le micrologiciel et plus encore.