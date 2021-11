Les écouteurs sans fil Beats Flex sont à près de 50 % de réduction ce Cyber ​​Monday

Le marché est rempli d’écouteurs Bluetooth qui peuvent être achetés pour seulement 39 $, mais combien de ces écouteurs portent un nom comme Beats ? Une seule paire et c’est le Beats Flex, une paire d’écouteurs qui peuvent être achetés dès maintenant avec 44% de réduction sur leur PDSF normal.

Disponibles en plusieurs couleurs, les Beats Flex prennent en charge jusqu’à 12 heures d’autonomie sur une seule charge, ce qui peut être facilement rechargé à l’aide du câble de charge USB-C vers USB-C inclus. Un microphone est inclus, comme c’est le cas avec tous les bons écouteurs, ce qui en fait une excellente option pour les personnes qui ont besoin d’une option peu coûteuse pour rejoindre les nombreux appels Zoom que nous semblons tous avoir de nos jours.

Et ai-je mentionné que vous pouvez obtenir ces choses en jaune ? Jaune! Vous serez le sujet de Zoom avec ces mauvais garçons.

Les économies sonnent toujours bien

Beats Flex | 44% de rabais chez Walmart



Beats Flex est un excellent moyen de mettre la main sur une paire d’écouteurs bon marché avec un logo Beats sur le côté. Et ils viennent aussi dans des couleurs assez cool.

39 $ chez Walmart

Votre nouveau Beats Flex sera livré avec une télécommande pour une lecture et une pause faciles de l’audio, tandis que les boutons eux-mêmes sont magnétiques afin que vous puissiez les attacher les uns aux autres lorsque vous ne les utilisez pas – pas de fils emmêlés ici.

Les Beats Flex font partie des meilleurs écouteurs sans fil à ce niveau de prix et constituent une excellente option ce Cyber ​​Monday. Recherchez-vous quelque chose d’un peu différent? Il y a des tonnes d’offres d’écouteurs Cyber ​​Monday à avoir en ce moment – et elles arrivent toujours !

On ne sait pas combien de temps Walmart conservera cet accord, alors assurez-vous de saisir vos nouveaux écouteurs maintenant, avant de manquer.

