Les écouteurs sans fil Elite Active 65t de Jabra sont parfaits pour vos entraînements à 50% de réduction aujourd’hui

Les vrais écouteurs sans fil étaient autrefois un article de luxe total avec un prix correspondant, mais ces dernières années, ils sont devenus vraiment abordables. Aujourd’hui seulement, Woot vous offre la possibilité d’acquérir un ensemble solide de véritables écouteurs sans fil pour seulement 49,99 $ en offrant le Jabra Elite Active 65t à moitié prix.

Bien qu’il ne s’agisse plus du modèle Jabra le plus récent sur le marché, ces écouteurs sportifs se vendent toujours à 100 $ ou plus chez Amazon et d’autres détaillants. Contrairement à de nombreuses offres Woot, les écouteurs sont proposés neufs avec une garantie du fabricant d’un an.

À moitié

Écouteurs sans fil Jabra Elite Active 65t True

Les écouteurs ont Bluetooth, jusqu’à 5 heures d’autonomie sur une seule charge et jusqu’à 15 heures au total en utilisant l’étui de chargement. Ils sont également évalués contre la sueur et la poussière. Les micros intégrés prennent en charge les appels et l’utilisation d’assistants vocaux.

49,99 $ 99,99 $ 50 $ de rabais

Les écouteurs Elite Active 65t sont une mise à niveau par rapport à l’Elite 65 classique. Le nom Active dans le nom indique exactement ce qu’ils font, vous offrant une certaine protection pour un style de vie plus actif.

Ils ont une résistance à l’eau et à la poussière intégrée avec un indice IP56, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser au gymnase ou à l’extérieur sans vous soucier de les ruiner.

Une sélection d’embouts pour écouteurs est incluse pour vous garantir un ajustement parfait. Ces choses ne devraient pas tomber de vos oreilles, même lorsque vous courez ou travaillez. Vous pouvez également utiliser Amazon Alexa pour les commandes vocales pendant que vous courez.

Vous obtiendrez jusqu’à 5 heures d’autonomie sur une seule charge avec les écouteurs. L’étui comporte des frais supplémentaires afin que vous puissiez bénéficier d’un total de 15 heures avant de devoir le brancher.

Surtout, Jabra a cloué l’audio dans le 65t; ils sonnent bien pour tout, du hip hop à l’EDM, en passant par le rock et le métal, et même les podcasts. Le mode Hearthrough de Jabra filtre également l’audio environnant, vous permettant d’être plus conscient de votre environnement – ce qui est particulièrement pratique puisque les Elite Actives sont destinés au sport et à l’exercice.

Woot facture généralement 6 USD par commande pour l’expédition, bien que vous puissiez obtenir une livraison gratuite sur la commande d’aujourd’hui en vous connectant avec un compte Amazon Prime avant de passer à la caisse. Si vous n’avez jamais été membre auparavant, vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de 30 jours pour que vos commandes soient expédiées gratuitement chez Woot et Amazon. Vous aurez également accès à des avantages tels que le service de streaming Prime Video, des remises exclusives réservées aux membres, et plus encore.

