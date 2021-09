Les écouteurs sans fil fonctionnent-ils avec la Nintendo Switch Lite ?

in

Meilleure réponse: Oui. Grâce à la mise à jour 13.0.0, vous pouvez facilement connecter vos écouteurs sans fil sans avoir à recourir à un adaptateur ou à un dongle spécial comme auparavant.

De nos jours, la technologie sans fil est plus demandée que jamais pour l’électronique. Même si la Nintendo Switch Lite a omis plusieurs fonctionnalités de la Nintendo Switch standard, telles que des Joy-Con amovibles avec des packs de grondements, des béquilles de table et le mode TV (le rendant incompatible avec le Switch Dock), Nintendo est assez sage pour conserver les capacités sans fil de la Switch. Léger.

Par exemple, les Joy-Cons de la Nintendo Switch peuvent être couplés à une Nintendo Switch Lite. De cette façon, vous pouvez jouer à certains des meilleurs jeux multijoueurs Nintendo Switch sans que tout le monde ait besoin de son propre Switch pour jouer. La Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite n’avaient pas de Bluetooth intégré au lancement, mais cela a été corrigé avec la mise à jour 13.0.0. Il ne vous reste plus qu’à suivre les étapes pour connecter des écouteurs sans fil avec le Switch, et vous êtes prêt à partir.

La solution de contournement Bluetooth d’origine

Avant la mise à jour 13.0.0, les propriétaires de Switch et Switch Lite devaient recourir à des adaptateurs et des dongles Bluetooth pour utiliser des casques sans fil avec le Switch. Heureusement, tout cela appartient au passé. Cependant, si vos écouteurs préférés ne se connectent pas à l’aide de la nouvelle méthode pour une raison quelconque, un adaptateur peut quand même résoudre le problème pour vous.

Il existe de nombreux adaptateurs Bluetooth incroyables que vous pouvez utiliser pour coupler vos écouteurs sans fil avec la Nintendo Switch Lite. Comme l’adaptateur audio Bluetooth Genki, par exemple. Ce gadget pratique peut coupler deux écouteurs sans fil simultanément à des fins multijoueurs et dispose d’un port USB-C supplémentaire pour que vous puissiez brancher un chargeur tout en jouant au Switch Lite. Bien qu’il y ait un hic, les critiques sur Amazon ont souligné une quantité notable de latence lors de l’association du Genki avec des écouteurs sans fil, et le Genki a un prix élevé.

Un autre bon exemple est l’émetteur Bluetooth HomeSpot. Cet adaptateur peut être couplé avec des écouteurs sans fil et des Airpods avec peu ou pas de latence ; il dispose d’un microphone intégré et de deux canaux audio pour plusieurs écouteurs. Vous pouvez ajuster la fréquence du codec pour une expérience auditive optimale. Cependant, le HomeSpot n’a pas de port USB-C supplémentaire pour brancher un chargeur tout en jouant comme le Genki, et HomeSpot ne peut pas être placé sur des étuis de protection.

Avec ces options, vous pourrez communiquer avec vos amis en ligne ou dans le même foyer que vous jouez à vos jeux. Alors prenez vos écouteurs préférés, branchez votre adaptateur Bluetooth et profitez du jeu sur la Nintendo Switch Lite.

Pret à partir

Nintendo Switch Lite – Console de jeu

Plus petit, moins cher, tout aussi amusant

La Nintendo Switch Lite fonctionne uniquement en mode portable, mais elle utilise les mêmes cartouches que la Nintendo Switch standard. N’importe lequel de vos jeux proposant le mode portable sera compatible et peut être lié à la Nintendo Switch pour jouer à des jeux en coopération locale.

Son de haute qualité

Émetteur Bluetooth HomeSpot

Un adaptateur Bluetooth jack of trades

L’émetteur Bluetooth HomeSpot est un adaptateur exceptionnel qui vous permet d’utiliser des écouteurs sans fil et des Airpods pour la Nintendo Switch Lite. Il dispose également de fréquences de codec réglables, de deux canaux audio et d’un micro intégré.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.