Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4 fuient à nouveau, le boîtier repensé laisse entrevoir le chargement sans fil

Les écouteurs Sony WF-1000XM4 de nouvelle génération ont encore une fois fui, donnant un meilleur aperçu non seulement des écouteurs, mais également du boîtier de chargement. Les images issues du Walkman Blog présentent les écouteurs et le boîtier sous différents angles.

La conception des écouteurs est inchangée par rapport à la fuite précédente, avec un ajustement plus petit et plus compact que le précédent Sony WF-1000XM3. Cela le rapprocherait de certains des meilleurs écouteurs sans fil tels que le Samsung Galaxy Buds Pro, tout en conservant le langage de conception emblématique de Sony.

On ne sait pas grand-chose sur les spécifications, mais nous savons au moins que les prochains écouteurs Sony devraient offrir une autonomie de 6 heures, une prise en charge LDAC et une suppression active du bruit.

Nous examinons également le boîtier de charge pour la première fois. La conception de l’étui semble nettement plus petite que celle des derniers écouteurs phares de Sony, qui était assez grande. Il semble également beaucoup plus arrondi sur les côtés supérieurs, supprimant le design plat du boîtier de charge WF-1000XM3. Pendant ce temps, le fond du boîtier semble beaucoup moins arrondi, ce qui devrait, espérons-le, aider le boîtier à se tenir debout de manière indépendante.

Comme indiqué au bas du boîtier de charge, la puissance de sortie du boîtier est supérieure à celle des modèles précédents à 5V = 140mA, contre 5V = 120mA sur le WF-1000XM3, ce qui pourrait indiquer des vitesses de charge plus rapides. Il est également probable que le boîtier comportera une charge sans fil, ce qui compléterait la fonction de partage de batterie sans fil sur le prochain Sony Xperia 1 III. Le blog Walkman souligne une image du prochain produit phare qui montre un boîtier similaire en cours de chargement à partir de l’appareil.

Il n’y a pas de date de sortie fixée pour les prochains écouteurs Sony WF-1000XM4, mais le dépôt de confidentialité de la FCC se termine le 9 juin, il ne faudra donc pas longtemps avant que les écouteurs ne soient dévoilés. Cela s’alignerait également sur la sortie attendue des prochains smartphones phares de Sony, prévue pour «l’été 2021». Il n’y a pas encore de mot sur les prix attendus, mais j’espère qu’ils seront proposés à des prix compétitifs par rapport aux écouteurs ANC concurrents.

En attendant, les écouteurs actuellement phares de Sony sont toujours disponibles à un prix assez bas, ce qui ne fait aucun doute pour préparer le lancement de leur successeur.

Grande taille, gros son

Sony WF-1000XM3

Encore une excellente paire d’écouteurs

Sony a lancé le WF-1000XM3 en 2019, mais ils continuent d’être parmi les meilleurs écouteurs ANC sans fil que l’argent puisse acheter. C’est grâce à la conception élégante, aux commandes tactiles intuitives et à la grande autonomie de la batterie.

