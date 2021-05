Les écouteurs Sonos pourraient afficher les Galaxy Buds Pro avec une méthode de charge unique

Sonos travaillerait sur une paire d’écouteurs sans fil, selon un brevet repéré par Zatz Not Funny. Les écouteurs semblent présenter un design très plat et angulaire, pas trop loin du Sony WF-1000XM3, et il existe également un étui unique qui abritera les écouteurs de chaque côté au lieu de juste à côté de l’autre. Mais la vraie histoire est apparemment de savoir comment Sonos veut que ces têtes se chargent.

Les brevets ne sont pas exactement faciles à discerner, mais un cas pourrait comporter un type de plaque de batterie amovible qui se fixerait à chaque oreillette en fonction de l’apparence de celui-ci. Cela pourrait fournir aux écouteurs plus de jus s’ils sont utilisés et que vous n’avez pas le temps de les faire subir un cycle de charge.

Cela a le potentiel de surpasser même les meilleurs écouteurs sans fil, qui sont généralement chargés en étant placés dans un étui, ce qui les rend inutilisables pendant un certain temps. Même si la charge sans fil est présente, comme sur le Samsung Galaxy Buds Pro, elle ne fait généralement référence qu’au boîtier et non aux écouteurs eux-mêmes.

Sonos a travaillé sur la réduction de ses produits, ce qui peut être vu dans des appareils comme le Sonos Roam récemment lancé. Depuis 2019, la société aurait travaillé sur une paire d’écouteurs supra-auriculaires sans fil, bien que rien ne se soit concrétisé. Cela dit, les écouteurs sont également mentionnés dans le dépôt de brevet.

Le dépôt montre quelques conceptions de cas potentiels et méthodes de charge. Bien que cela n’indique pas nécessairement que la société envisage de lancer des écouteurs dans un proche avenir, le Sonos Roam a également été repéré dans les dépôts de brevets peu de temps avant de devenir officiel. Bien que Sony se prépare à lancer le WF-1000XM4, Sonos pourrait relever le défi.

