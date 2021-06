Les écouteurs Sony WF-1000XM4 devraient être lancés le 8 juin

Après des semaines de rumeurs et de fuites, nous avons enfin une date de lancement pour les véritables écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4. Sony a publié un lien de diffusion en direct sur YouTube (voir ci-dessous) annonçant que les bourgeons « vraiment silencieux » « sur mesure 4 vous » deviendront officiels le 9 juin à 1 h 00, heure du Japon (12 h 00 HE le 8 juin).

Le nouveau Sony WF-1000XM4 sera plus compact que le WF-1000XM3 existant. Nous avons vu plusieurs fuites de conception montrant les écouteurs dans deux coloris : noir avec des accents de cuivre et blanc avec des accents d’or. La refonte pourrait permettre au WF-1000XM4 de s’asseoir plus au ras des oreilles cette fois-ci.

Les spécifications et caractéristiques de la véritable paire sans fil ont également été récemment confirmées grâce à une vidéo promotionnelle divulguée. En plus de l’amélioration de la suppression du bruit, le Sony WF-10000XM4 reprendra également certaines fonctionnalités telles que Speak-To-Chat et Adaptive Sound Control du casque sans fil Sony WH-1000XM4.

Sous le capot, vous devez vous attendre au processeur V1 intégré de Sony, à de nouveaux pilotes audio, à la prise en charge de LDAC et de l’audio haute résolution et à la technologie DSEE EXTREME AI pour améliorer les chansons de compression.

La durée de vie de la batterie devrait également être assez bonne. Les bourgeons pourraient permettre 24 heures de lecture avec ANC activé et 36 heures sans.

Une fuite récente a suggéré qu’avec toutes ces mises à niveau, le Sony WF-1000XM4 pourrait être une affaire coûteuse. Une liste de vente au détail pour les écouteurs a indiqué un prix de 279,90 €, soit environ 340 $. C’est bien plus que le modèle précédent des véritables écouteurs sans fil lancés pour 230 $.

Néanmoins, nous aurons tous ces détails et plus encore lors de l’événement de lancement de Sony, alors attendons et regardons ce qui nous attend.