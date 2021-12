Les écouteurs Sony WF-1000XM4 époustouflants sont à prix réduit sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Tout le monde et leurs grands-mères savaient que le Écouteurs Sony WF-1000XM4 à réduction de bruit véritablement sans fil l’annonce arrivait avant même leurs débuts. Autant de fuites et de rumeurs qui ont coulé avant l’annonce. Mais une fois annoncés, ces nouveaux écouteurs Sony étaient en quelque sorte encore plus excitants que nous ne le pensions. Et maintenant, Amazon a accordé une remise importante au prix Sony WF-1000XM4 à l’approche de la nouvelle année.

Sony WF-1000XM4 Écouteurs-boutons véritablement sans fil à réduction de bruit avec Alexa Bu… Prix catalogue : 279,99 $ Prix : 248,00 $ Vous économisez : 31,99 $ (11%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Réduction du prix du Sony WF-1000XM4 sur Amazon

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Sony a sorti ses nouveaux écouteurs WF-1000XM4 ANC en juin 2021. Et tout comme le Sony WH-1000XM4 les écouteurs supra-auriculaires ANC (52 $ de réduction sur Amazon !) sortis en 2020, la nouvelle version XM4 des écouteurs antibruit de Sony parvient en quelque sorte à s’améliorer par rapport au modèle de la génération précédente qui était déjà incroyablement bon.

Quiconque connaît le marché des écouteurs sait que les écouteurs sans fil à réduction de bruit de Sony sont largement considérés comme les meilleurs du marché. Ils combinent une technologie de suppression active du bruit de pointe avec une qualité sonore phénoménale. Sony surclasse tous ses concurrents, selon de nombreux critiques et consommateurs.

C’était vrai avec les écouteurs intra-auriculaires WF-1000XM3 de la génération précédente. Et maintenant c’est vrai avec le nouveau Écouteurs Sony WF-1000XM4 à réduction de bruit véritablement sans fil. Cette grande mise à niveau présente des améliorations clés dans tous les domaines importants.

Améliorations clés

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les WF-1000XM3 étaient déjà si impressionnants. Dans cet esprit, il peut être difficile pour vous de croire que Sony a réussi à les améliorer d’une manière ou d’une autre. Mais nous avons vu la même chose en 2020 avec l’entreprise Casque supra-auriculaire WH-1000XM4 mise à niveau, cependant.

Sony ne cesse d’étonner lorsqu’il publie des mises à niveau de ses écouteurs ANC de pointe.

Le nouveau Écouteurs Sony WF-1000XM4 à réduction de bruit véritablement sans fil ont été des vendeurs chauds pendant des mois sur Amazon. Ils se vendent au prix de 279,99 $, mais vous pouvez obtenir une paire en vente dès maintenant pour seulement 248 $ ! Ou, si vous voulez dépenser encore moins, le modèle de génération précédente est actuellement en vente sur Amazon pour 128 $.

Sony WF-1000XM3 Écouteurs/écouteurs sans fil à réduction de bruit leader de l’industrie avec… Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 128,00 $ Vous économisez : 71,99 $ (36%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Faits rapides sur le Sony WF-1000XM4

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Vous savez déjà que ce seront les nouveaux écouteurs ANC les plus en vogue de la planète, mais voici quelques autres points clés à retenir :

Les nouveaux écouteurs intra-auriculaires Sony WF-1000XM4 offrent les meilleures performances de suppression de bruit de Sony, alimentées par le nouveau processeur intégré V1 Deux microphones à détection de bruit à l’extérieur de chaque oreillette sont orientés dans des directions opposées pour surveiller tous les bruits de fond dans la zone environnante et fournissent l’annulation de bruit la plus précise disponible Un nouveau mode de réduction du bruit du vent détecte automatiquement les environnements venteux et compense instantanément La nouvelle unité de pilote personnalisée de 6 mm a une augmentation de 20 % du volume de l’aimant et une meilleure réponse bas de gamme pour des basses profondes et claires La dernière technologie Bluetooth disponible utilise moins de puissance que son prédécesseur Le nouveau processeur intégré Sony V1 améliore la qualité du son et réduit la distorsion, en plus d’activer le traitement du codec LDAC et DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) Extreme Inclut la prise en charge de l’expérience de son surround virtuel 360 Reality Audio de Sony Résistance à l’eau IPX4 Jusqu’à 24 heures d’écoute par charge (8 heures pour les écouteurs, 16 heures supplémentaires urs de l’étui de charge) Prise en charge de la charge sans fil et fonction de charge rapide filaire qui ajoute 60 minutes de temps de jeu avec seulement 5 minutes de charge

