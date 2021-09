Les écouteurs WF-C500 à 100 $ de Sony sont là pour affronter la série Pixel Buds-A

in

Sony a annoncé une nouvelle paire de véritables écouteurs sans fil pour défier les goûts de la série Pixel Buds-A de Google et des AirPods d’Apple. Les écouteurs WF-C500 promettent une longue durée de vie de la batterie, une excellente qualité sonore et des fonctionnalités de personnalisation sonore uniques.

Les nouveaux écouteurs sans fil WF-C500 ont un design compact et une nouvelle “surface ergonomique” qui permet un ajustement plus stable. Malgré leur petite taille, Sony affirme que les écouteurs offrent un son de haute qualité.

Grâce au DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) de la société, ils peuvent “restaurer le son haute fréquence” pour une expérience d’écoute plus authentique. Comme les autres écouteurs sans fil Sony, vous pouvez facilement personnaliser le son à votre guise à l’aide de l’égaliseur dans l’application Headphones Connect.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source : Sony

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, la réponse de Sony aux meilleurs écouteurs sans fil de moins de 100 $ est censée offrir jusqu’à 10 heures d’autonomie. Le boîtier de charge offre 10 heures supplémentaires de temps de lecture.

Il existe également une prise en charge de la charge rapide, ce qui signifie que vous pouvez obtenir jusqu’à une heure de lecture supplémentaire à partir d’une charge de 10 minutes. Les autres points forts incluent la prise en charge de Google Assistant et Fast Pair, la résistance à l’eau IPX4 et 360 Reality Audio.

En plus des écouteurs sans fil WF-C500, Sony a également lancé les écouteurs supra-auriculaires WH-XB910N. Les écouteurs, qui sont destinés aux têtes de basse, sont dotés d’un conduit de basses dédié et de la technologie Dual Noise Sensor pour une meilleure suppression du bruit numérique.

Sony affirme que les écouteurs peuvent durer jusqu’à 30 heures avec une seule charge, et une charge rapide de 10 minutes peut fournir jusqu’à 4,5 heures de temps de lecture supplémentaire avec l’adaptateur secteur en option.

Les nouveaux écouteurs WF-C500 et WH-XB910N de Sony peuvent désormais être pré-commandés auprès de Sony Electronics, Amazon et Best Buy. Alors que les écouteurs WF-C500 étaient au prix de 100 $, les écouteurs WH-XB910N sont disponibles pour 250 $.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Tellement de choses à diffuser

Voici les meilleures émissions sur Paramount Plus en ce moment

Le Paramount + récemment lancé propose des centaines d’heures de séries nouvelles et classiques de réseaux tels que CBS, BET, Comedy Central et MTV. Voici une liste des meilleures émissions sur Paramount Plus en ce moment.

Chef de classe

Les meilleurs écouteurs et casques pour étudiants

Trouver une bonne paire d’écouteurs ou d’écouteurs n’est pas trop difficile de nos jours, compte tenu des vastes options disponibles. Vous devez juste savoir quoi rechercher pour vous assurer qu’ils correspondent à votre style de vie d’étudiant de la manière qui compte.