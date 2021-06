Les écouteurs WH-1000XM3 ANC de Sony coûtent 199 $ sur Amazon, ce qui est incroyable

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Si jamais il était temps d’améliorer votre expérience audio personnelle et de vous procurer une paire de Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH1000XM3, c’est le moment. Ces écouteurs se vendent environ 350 $ et les gens ont envahi Amazon l’année dernière lorsqu’ils sont tombés à 278 $ le Black Friday. À l’heure actuelle, Amazon vend les écouteurs Sony WH1000XM3 pour seulement 199 $ et change si vous achetez la version internationale. Le vendeur offre une garantie et c’est 150 $ de rabais sur le prix de détail. Il faudrait être fou pour passer à côté !

Meilleure offre du jour OMG… les boucles d’oreilles en diamant à 60 $ dont les acheteurs Amazon raffolent sont enfin de retour en stock ! Prix : 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Sony a sorti sa prochaine génération très attendue Casque Sony WH1000XM4 l’année dernière. Ils sont fantastiques et valent chaque centime du prix de détail de 350 $. Avant d’acheter une paire, cependant, il y a quelques choses importantes que vous devez savoir.

Tout d’abord, il s’agit certainement d’une mise à niveau par rapport aux écouteurs WH1000XM3 ANC de génération actuelle. Cela dit, ils ne sont pas nécessairement une mise à niveau de toutes les manières que vous pensez. Sony n’a pas fait de gros changements comme l’ajout de nouveaux pilotes ou la modification du réglage. En fait, il n’y a même pas de changements majeurs à la technologie de suppression du bruit bien-aimée que Sony utilise. Au lieu de cela, ils disposent d’un ANC légèrement modifié, d’une prise en charge de plusieurs connexions d’appareils, d’une détection de port et de 5 micros pour une meilleure qualité des appels vocaux. Le nouveau modèle comprend également la technologie de conversion ascendante DSEE Extreme de Sony, ce qui est certainement apprécié.

Ce sont toutes d’excellentes mises à jour, et le prix n’a pas du tout changé, ce qui est génial. Cependant, ce que vous devez vous demander, c’est si ces mises à niveau valent 102 $. Pourquoi? Parce que c’est la remise qu’Amazon offre sur le Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH1000XM3 pour un jour seulement le mardi !

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit SONY WH-1000XM3 (version internationale/mandat du vendeur) (… Prix : 350 $, maintenant 199 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

C’est vrai, Amazon a réduit ces écouteurs ANC sans fil de pointe au plus bas que nous ayons vu en 2021. Les écouteurs WH1000XM3 sont tombés à 278 $ pour le Black Friday l’année dernière et ils se sont envolés des étagères. Ce sont les meilleurs écouteurs ANC sans fil de la planète, après tout. Il est facile de comprendre pourquoi un rabais de 70 $ exciterait autant les gens. Mais la grande vente d’aujourd’hui ramène ces superbes écouteurs au plus bas de l’année, vous devez donc être fou pour laisser passer cette opportunité si vous avez pensé à une mise à niveau.

Encore une fois, cette vente folle sur le leader de l’industrie Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH1000XM3 ne durera pas longtemps. A noter également, plusieurs vendeurs ont des remises. Cela signifie que vous devrez peut-être consulter la section « autres vendeurs » d’Amazon pour obtenir le prix le plus bas. Prenez certainement une paire maintenant avant qu’il ne soit trop tard et que vous manquiez quelque chose.

Il convient également de noter que le bien-aimé de Sony Écouteurs WF1000XM3 sont 32 $ de rabais sur Amazon en ce moment.

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit SONY WH-1000XM3 (version internationale/mandat du vendeur) (… Prix : 350 $, maintenant 199 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Découvrez plus des meilleures offres en ligne sur notre chaîne Offres !

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.