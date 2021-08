Les écrans cassés du Galaxy Z Fold 3 coûteront cher à réparer

Samsung a dévoilé il y a quelques jours les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3. Sans surprise, la société a confirmé toutes les rumeurs de Fold 3 et Flip 3 que nous avons vues au cours des mois précédents. Ces rapports ont indiqué que les nouveaux pliables seront plus durables que jamais, et cela s’est avéré être vrai. L’inconvénient évident d’un smartphone doté d’un écran pliable est la fragilité de l’écran. C’est pourquoi Samsung s’est efforcé d’améliorer la qualité de fabrication du Fold 3 et du Flip 3. Aussi excitant que cela puisse être, Samsung ne peut pas empêcher les accidents, et certains utilisateurs peuvent se retrouver avec des écrans pliables cassés sur leurs unités Fold 3 et Flip 3.

Le remplacement des écrans cassés est possible et Samsung effectuera les réparations. Mais vous pourriez finir par devoir payer beaucoup d’argent pour le faire. C’est surtout si votre garantie ou garantie prolongée ne couvre pas les dommages accidentels.

Qualité de fabrication Fold 3 et Flip 3

Les combinés Fold 3 et Flip 3 présentent diverses améliorations de conception par rapport à leurs prédécesseurs. Ils contiennent un nouveau cadre en aluminium « Armor » qui augmentera la protection des charnières. La structure est 10% plus durable qu’auparavant, selon Samsung.

L’écran externe Fold 3 et le panneau de verre arrière sont tous deux dotés du verre Gorilla Glass Victus durable de Corning. L’écran pliable est doté d’un couvercle Ultra Thing Glass (UTG) de deuxième génération qui est 80 % plus durable que l’an dernier. Le téléphone est également classé IPX8 pour sa résistance à l’eau.

Le Flip 3 présente les mêmes améliorations de durabilité : panneaux externes en aluminium Armor Corning Victus, couvercle UTG de deuxième génération et indice IPX8.

Combien coûte la réparation d’un écran pliable cassé ?

En plus d’une durabilité améliorée, Samsung offre une garantie d’un an avec le Fold 3 et le Flip 3. Si l’écran se brise pendant cette période et que l’accident est couvert par les conditions de garantie, vous n’aurez rien à payer pour le remplacement. .

Les acheteurs qui précommandent l’un ou l’autre téléphone recevront également une année gratuite de Samsung Care Plus. L’extension de garantie s’accompagne de frais mensuels de 12,99 $ et prolonge la garantie de deux ans supplémentaires après l’expiration de l’original. Réparer un écran pliable cassé sous Samsung Care Plus signifie devoir payer une franchise de 249 $. Samsung a déclaré à The Verge que la franchise “couvre jusqu’à trois réparations d’écran par an”.

Mais disons que la garantie initiale ne couvre pas votre malheureux accident et que vous n’avez pas Care Plus. Les réparations hors garantie pour un écran pliable Fold 3 cassé coûteront 479 $. Le panneau pliable du Flip 3 est plus abordable à 369 $. Dans les deux cas, Samsung facture moins d’argent pour une réparation d’écran pliable cassé que l’année dernière. Le remplacement de l’écran Fold 2 coûte 549 $, tandis que l’écran Flip 5G vous coûtera 499 $.

Si c’est l’écran externe qui se brise après un impact accidentel, le Fold 3 coûtera 149 $ à réparer. Le petit écran externe de 1,9 pouces du Flip 3 coûte 99 $ à remplacer.

Réparer les écrans Fold 3 cassés vous-même

Une chose que vous pourriez envisager pour un écran pliable Fold 3 ou Flip 3 cassé est de vous occuper des réparations vous-même. Vous pouvez commander les bonnes pièces en ligne, puis tenter de réparer votre appareil. Cependant, c’est plus facile à dire qu’à faire pour un appareil pliable, en particulier le Fold 3 et le Flip 3.

Samsung a déclaré à The Verge que les écrans sont constitués de plusieurs couches. Ensuite, il y a un « adhésif sensible à la pression » à traiter.

Lorsque le Fold 3 et le Flip 3 commenceront à être expédiés la semaine prochaine, nous verrons probablement les premiers tests de durabilité et démontages. Ils nous diront exactement à quel point les téléphones sont durables et à quel point il est difficile de remplacer un écran cassé.

Si vous envisagez d’obtenir le Fold 3 ou le Flip 3, vous feriez peut-être mieux de précommander l’appareil pour obtenir cet abonnement spécial Care Plus. Vous devriez également envisager un étui de protection pour l’un ou l’autre modèle.