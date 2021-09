Les écrans de chargement de Deathloop font que les PS5 font un son terrible

Voici ce que Deathloop fait à votre PS5 Capture d’écran : Bethesda

Deathloop est un bon jeu vidéo et il fait que mon cerveau se met à “brrrrrrrrr”. Malheureusement, cela fait également que les PS5 deviennent “SCREEEEEEEE” chaque fois que le jeu est en cours de chargement. Ce n’est pas idéal.

Deathloop a été l’une des sorties les plus étranges et les plus attendues de l’année. Développé par Arkane Lyon et publié par Bethesda (qui appartient maintenant à Microsoft), le jeu a été lancé en exclusivité sur console sur PS5, bien qu’il soit, encore une fois, développé par un studio appartenant à Microsoft. Le jeu de tir à la première personne en boucle dans le temps et chargé de capacités est également remarquable pour les réactions intenses de la presse et du public après son annonce. Les gens voulaient depuis longtemps ce jeu vidéo très étrange et ambitieux. Et donc, c’est dans ce climat d’anticipation fougueuse que Deathloop sort, et inflige l’un des pires sons que j’aie jamais entendu faire par une machine. Bien que le problème semble rare, certaines PS5 hurlent sur chaque écran de chargement du jeu. Des rapports de problèmes audio sur l’écran de chargement commencent à apparaître dans quelques forums et sur les réseaux sociaux.

Personne ne sait vraiment pourquoi cela se produit, mais certains utilisateurs de Reddit ont émis l’hypothèse que le phénomène est causé par des « fréquences d’images illimitées non plafonnées » sur les écrans de chargement. Cela s’est déjà produit, notamment avec Rainbow Six Siege. Dans Siege, certains joueurs ont montré que leur fréquence d’images sautait jusqu’à 999 images par seconde pendant les écrans de chargement, mettant ainsi une charge extrême sur leurs GPU. La fréquence d’images tombe ensuite à 150 FPS plus raisonnable une fois que les matchs commencent réellement. La solution a été de plafonner la fréquence d’images du jeu au niveau du système pour éviter de fatiguer le GPU pendant le chargement des écrans. Malheureusement, les joueurs PS5 Deathloop n’ont pas cette option.

J’ai testé cette théorie en utilisant ma propre version PC du jeu (où le jeu a un tout autre ensemble de problèmes), et cela semble solide. La désactivation de la limite de fréquence d’images à l’échelle du système que j’ai définie sur mon PC et l’accès à n’importe quel écran de chargement Deathloop voient la fréquence d’images monter en flèche à plus de 400 images par seconde, moment auquel mon GPU commence à crier. Une fois que j’ai réussi à charger dans le jeu, la fréquence d’images tombe à 60-80 FPS plus raisonnable et les cris diminuent. La réactivation de mon précieux plafond de fréquence d’images permet d’obtenir des fréquences d’images beaucoup plus raisonnables sur les écrans de chargement et un GPU heureux.

Bien que certains utilisateurs ne soient pas trop préoccupés par le son, du fait qu’il ne dure que quelques secondes et qu’il ne pose aucun problème ailleurs, je pense que la tranquillité d’esprit offerte par votre console de ne pas faire de bruit nouveau et terrible vaut bien l’effort de fixation.