Les écrans de la taille d’un téléviseur sont-ils réellement pratiques en tant que moniteurs de jeu sur PC ?

Au cours des dernières années seulement, les téléviseurs 4K ont déferlé sur le marché avec une tonne de fonctionnalités et de technologies qui les ont rendus presque irrésistibles. Les meilleurs téléviseurs 4K pour les jeux offrent des taux de rafraîchissement élevés et des technologies de synchronisation adaptative pour rivaliser avec les moniteurs de jeu, mais les larges gammes de couleurs et les niveaux de luminosité de pointe stupéfiants pour le HDR sur ces téléviseurs font honte à la plupart des moniteurs de jeu – même notre préféré, le LG UltraGear 38GN950.

Quelques moniteurs de jeu sélectionnés empruntent des technologies de télévision telles que des profondeurs de couleur de 10 bits et une gradation locale complète pour suivre, mais ces “moniteurs” sont tout aussi grands que les téléviseurs avec lesquels ils sont en concurrence. Et même les plus petits moniteurs possèdent des spécifications HDR pour rivaliser avec les téléviseurs, ils coûtent souvent autant ou plus que ces téléviseurs. Cela laisse les joueurs sur PC qui veulent les meilleurs visuels à leur bureau dans un cornichon: s’en tenir à un moniteur plus petit sans la dernière technologie TV, payer le prix grand écran pour un moniteur plus petit, ou tout simplement devenir grand. Mais, dans quelle mesure est-il vraiment pratique d’utiliser un écran de la taille d’un téléviseur comme moniteur de jeu sur PC ? Nous avons décidé de le découvrir à la dure.

(Crédit image : Avenir)

La mise en place

Nous ne voulions pas laisser un mauvais choix de panneaux ou de fonctionnalités fausser les résultats de notre expérience par rapport au grand écran, nous avons donc choisi un téléviseur LG CX OLED de 55 pouces pour obtenir l’un des plus grands écrans de jeu sur le marché. L’écran offre un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz à 4K avec une large gamme de couleurs, une luminosité maximale élevée et un rapport de contraste qu’aucun moniteur de jeu ne peut égaler. Cela a laissé sa taille comme variable principale quant à son efficacité dans notre configuration.

Nous avons monté le LG CX sur notre bureau de 52 pouces de large, dont il occupait presque toute la largeur, mais nous avions encore de la place pour un tapis de souris de la taille d’un bureau pour notre souris et notre clavier devant l’écran. Ce sera un signal d’avertissement pour certains – tous les bureaux ne seront pas en mesure de contenir un si grand écran.

La mise en place d’un espace de bureau avec un si grand écran est également plus difficile. Il n’est pas facile d’atteindre l’arrière d’un si grand écran pour brancher des câbles HDMI ou pour acheminer des câbles USB pour les périphériques. Et, bien sûr, hisser le téléviseur sur le bureau peut présenter ses propres difficultés. Si vous changez régulièrement les choses dans votre configuration, un grand écran ne fait que compliquer la tâche.

Avec le téléviseur en position, nous avons pu utiliser notre PC de jeu assis près du bureau ou nous pouvions rouler notre chaise en arrière et jouer à distance. Étant donné que notre objectif ici est de savoir dans quelle mesure un grand écran peut remplacer un moniteur de jeu et non pour jouer sur un canapé, la possibilité de jouer à distance n’est qu’un avantage à noter.

(Crédit image : LG)

L’expérience

La présence d’un écran de 55 pouces sur notre bureau était presque immédiatement écrasante et a pris un certain temps pour s’y habituer. Il remplit efficacement la majorité de notre champ de vision. Un moniteur de jeu ultra-large de 34 pouces peut sembler assez vaste, mais il est pâle par rapport à l’échelle d’un téléviseur de 55 pouces assis à la même distance de nos yeux.

En tant qu’espace de travail, c’est presque magique. La possibilité de déplacer les fenêtres à peu près n’importe où et d’en afficher beaucoup sur l’écran à la fois ne peut pas être négligée. Mais, nous avons rapidement constaté que les inconvénients s’accumulaient.

4K c’est pour plus loin

D’une part, la résolution 4K très appréciée qui est devenue omniprésente dans les téléviseurs ne résiste pas aussi bien à la distance de visualisation habituelle d’un bureau. Pour mettre les choses en perspective, un téléviseur 4K de 55 pouces s’apparente à quatre moniteurs 1080p de 27 pouces, ce qui n’est pas la priorité de la netteté. À longueur de bras égale, nous avons remarqué assez clairement les pixels individuels. Ce serait moins un problème sur un écran de 48 pouces ou 43 pouces comme l’Aorus FV43U de Gigabyte. Mais même dans le cas d’un écran de 43 pouces, vous avez une densité de pixels de 102 PPI qui est en deçà des moniteurs de 27 pouces 1440p qui sont presque un incontournable dans les jeux sur PC.

La possibilité de voir des pixels à ce niveau granulaire nuit également à l’expérience de jeu. Bien qu’avoir beaucoup de graphiques en mouvement aide à détourner l’attention de chaque pixel, il se démarque toujours lorsque nous nous arrêtons pour apprécier les détails fins des jeux. Si vous détestez voir des bords irréguliers à cause d’un faible anti-aliasing, vous ne le supporterez pas.

Lumineux pour notre vue

Bien qu’il n’y ait pas de gamme de couleurs plus large, les luminosités maximales élevées des grands écrans sont également une expérience différente de près. Le LG CX n’est pas le téléviseur le plus lumineux que vous puissiez obtenir, car les OLED sont davantage axés sur le rapport de contraste où les téléviseurs QLED font plus pour la luminosité maximale, mais l’écran est toujours beaucoup plus lumineux que les nombreux moniteurs VESA DisplayHDR 400 surgissant sur le marché . Bien qu’il ne soit pas le plus brillant, le LG CX peut être une fatigue pour nos yeux, et nous sommes même allés jusqu’à réduire les niveaux de luminosité, ce qui a certainement contribué à la convivialité.

Mais, limiter la luminosité peut aller à l’encontre de l’objectif pour certains. La principale chose sur laquelle les petits moniteurs de PC prennent du retard (à part la taille, bien sûr) est la luminosité – il suffit de voir combien de moniteurs de moins de 43 pouces ont obtenu la certification DisplayHDR 1000. Si la raison de l’achat d’un écran géant pour votre configuration de jeu sur PC est que vous pouvez profiter de luminosités maximales plus élevées, mais que la luminosité réelle est si élevée que vous devez la baisser, est-il vraiment utile d’acheter cet écran plus grand ?

Encadrer les choses différemment

Tout n’est pas mal, cependant. Nous avons trouvé quelques avantages à la taille massive de l’écran. En jouant aux tireurs, la zone de tir à lunette était si vaste qu’il était incroyablement facile de distinguer les cibles et de les garder dans la ligne de mire. Ce qui aurait pu être une portée 2X nous a donné la viabilité d’une portée 4X. De même, les détails distants étaient plus faciles à percevoir. Cela dit, la taille de l’écran signifiait également qu’une partie de la scène serait visible dans notre vision périphérique, ce qui rendrait ces éléments plus difficiles à voir dans le feu de l’action.

Comme notre champ de vision était si plein, l’expérience ressemblait presque à la réalité virtuelle, mais du genre provoquant le mal des transports. Les animations en cours d’exécution qui apportent beaucoup de mouvements de caméra étaient vertigineuses.

Il existe cependant quelques options pour modifier l’affichage. Si toute l’étendue de l’affichage est utile dans certains jeux et gênante dans d’autres, vous n’êtes pas obligé d’utiliser l’intégralité de l’affichage. Il est possible de produire une vidéo à une résolution et à un rapport hauteur/largeur différents des spécifications natives de l’écran, par exemple pour une zone 21:9 ou 32:9. Cela pourrait toujours tirer pleinement parti de la largeur de l’écran sans s’étendre autant dans la zone verticale, et cela peut être beaucoup moins cher que les options ultra-larges comme le Samsung Odyssey G9. Cela entraînera une boîte aux lettres, mais sur un écran haut de gamme avec un rapport de contraste élevé ou une gradation locale, ces barres noires peuvent ne pas être trop gênantes (ou seront d’un noir pur, dans le cas d’un écran OLED comme le LG CX).

(Crédit image : Avenir)

Est-ce pratique ou ça vaut le coup ?

Bien qu’il s’agisse d’une expérience intéressante, la nature intime et personnelle du jeu rendait un écran de la taille d’un téléviseur plus absurde que tout. Pour les quelques cas où cela s’est avéré utile, cela n’a pas été réalisé pratiquement. Par exemple, la configuration d’un tas de fenêtres sur lesquelles travailler était toujours freinée par la faible netteté et le fait que seules une ou deux d’entre elles seraient proches d’un centre ergonomique. Et fonctionner avec un rapport hauteur/largeur et une résolution différents illustre simplement que l’écran est trop grand autrement.

Le prix entre également dans l’équation de la praticité. Les écrans plus grands qui offrent des fonctionnalités haut de gamme ont tendance à coûter cher. L’Aorus FV43U de Gigabyte est plus petit et coûte 1 100 $ (1 000 £ / 1 699 AU $), et notre examen l’a toujours trouvé trop gros pour une utilisation rapprochée. Les meilleurs téléviseurs de jeu ne sont pas bon marché non plus.

Rien de tout cela ne veut dire que vous ne pouvez pas opter pour un grand écran pour profiter des jeux PC. Si vous installez votre PC de jeu dans le salon ou prévoyez de jouer à une certaine distance, cela peut être une excellente configuration. Mais, pour les jeux PC traditionnels à un bureau, vous feriez mieux d’attendre que certaines de ces fonctionnalités premium finissent par arriver sur le marché des moniteurs de jeu plutôt que d’opter pour un grand téléviseur ou un écran agissant comme un moniteur malgré les proportions de une télé.

