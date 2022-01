Les écrans d’ordinateur étaient inventifs et intéressants au CES 2022

Le CES a connu une assez bonne année, et cela s’étend aux écrans d’ordinateur, qui, heureusement, étaient bien plus que de simples ports. Ce qui est mieux, c’est que les moniteurs intéressants et riches en fonctionnalités de cette année ne s’adressent pas qu’aux joueurs. Les moniteurs jouent un rôle encore plus important pendant la pandémie en tant que pièce maîtresse du bureau à domicile, et les fabricants ont répondu à cette demande avec des conceptions qui conviennent à un public plus large.

Nous avons obtenu de LG un moniteur d’apparence originale, presque carré, axé sur la créativité et la productivité, que certaines personnes trouveront utile. Samsung a lancé son Odyssey Ark, un moniteur de jeu 4K incurvé de 55 pouces sur lequel je me sentirais en sécurité quand les eaux viendront. En parlant de Samsung, la division d’affichage de la société a trouvé un moniteur approprié pour lancer sa nouvelle technologie d’écran QD-OLED dans: le moniteur de jeu incurvé de 34 pouces d’Alienware. Ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Le salon CES de l’année dernière portait principalement sur HDMI 2.1, car la nouvelle vague de consoles, la PS5 et la Xbox Series X, était récemment arrivée avec la promesse d’afficher des jeux en 4K jusqu’à 120 images par seconde (ironiquement, peu de jeux peuvent atteindre cet objectif un an plus tard). Nous aimons toujours voir ce port apparaître dans les nouveaux moniteurs et téléviseurs, car les ports HDMI à bande passante plus élevée permettront de pérenniser votre gros investissement et de donner à votre contenu le meilleur aspect possible. Mais, en fin de compte, ce n’est qu’un port. Et heureusement, bon nombre des meilleurs moniteurs du CES 2022 l’accompagnent, en plus de quelques points de discussion plus uniques.

Voici les moniteurs les plus intéressants à sortir du CES cette année.

Le nouveau téléviseur OLED 42 pouces de LG.Photo de Chris Welch / The Verge

Un modèle qui sera certainement populaire n’est pas techniquement un moniteur de jeu mais un téléviseur. Il s’agit de l’OLED C2 de 42 pouces de LG, et cette taille est le plus petit panneau de télévision jamais produit par LG – un compagnon de bureau de taille bien plus raisonnable que son modèle C1 de 48 pouces de 2021. Même s’il s’agit d’un téléviseur, il a tout de les spécifications les plus importantes du moniteur de jeu, comme les ports HDMI 2.1, le taux de rafraîchissement variable, le mode de latence faible automatique, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un temps de réponse quasi instantané.

Voici le point de vue d’Asus sur l’OLED 42 pouces dans son prochain moniteur.Asus

Compte tenu de ses références en matière de jeu, plusieurs marques utiliseront probablement le panneau OLED de 42 pouces de LG dans leurs moniteurs. Asus est le premier à annoncer un écran de jeu OLED de 42 pouces au CES 2022, avec un design et un support différents du design du téléviseur de LG. Il semble similaire à bien des égards, bien qu’il possède le très important DisplayPort pour plus d’options de connectivité, en plus de ses ports HDMI 2.1 et HDMI 2.0.

Il existe toujours des problèmes de rodage parmi ceux qui souhaitent utiliser un OLED pour la productivité ou les jeux. Le verdict n’est pas encore rendu sur certains de ces nouveaux modèles jusqu’à ce qu’ils sortent et que les gens aient la possibilité de les tester ou jusqu’à ce que les fabricants donnent des assurances. Le moniteur de jeu QD-OLED de 34 pouces d’Alienware, qui sortira en mars 2022, place la barre haute pour ces assurances, avec une « fiabilité OLED améliorée » et une garantie premium de trois ans qui couvre le rodage OLED. Surtout, nous ne connaissons pas le prix de ce modèle, mais peut-être que sa garantie augmentera un peu le prix.

J’en ai parlé plus tôt, mais je ne peux pas parler de jeu sans mentionner à nouveau le moniteur gargantuesque Odyssey Ark de Samsung. Il a la courbe 1000R caractéristique de Samsung, qui est aussi courbée que les moniteurs grand public de nos jours, mais il apporte cette courbure dans un écran de 55 pouces – le plus grand qu’il ait jamais produit – avec un rapport d’aspect 16:9 qui le fait ressembler à un grand téléviseur incurvé juste devant votre visage. Ce ne sera pas une surprise si l’Arche peut offrir une expérience de jeu inégalée, mais son facteur de forme semble également être une aubaine pour la productivité multitâche. Le support de l’Arche permet à l’écran de pivoter verticalement, vous permettant d’empiler les applications comme bon vous semble.

Il y a beaucoup de choses que Samsung n’a pas encore partagées sur l’Arche, mais elle présente apparemment une couleur de point quantique et un rétroéclairage Mini LED. L’Arche semblait être un bon moniteur pour Samsung pour lancer sa technologie QD-OLED, mais hélas. Cet honneur revient au moniteur de jeu QD-OLED incurvé d’Alienware de 34 pouces (1800R) susmentionné, qui sortira en mars. L’Arche, quant à elle, sortira au second semestre 2022.

Le CES 2022 a également vu les débuts du ROG Swift PG27AQN d’Asus, le premier écran QHD de 27 pouces au monde doté d’un taux de rafraîchissement de 360 ​​Hz (cette vitesse était auparavant limitée à 1080p). Ainsi, les joueurs n’ont désormais plus besoin de sacrifier la qualité visuelle pour voir les titres fonctionner à la vitesse rapide nécessaire pour rester au sommet de leur art. Nvidia a également fait des annonces d’affichage intéressantes destinées aux joueurs compétitifs. Certains de ces moniteurs de jeu QHD 360Hz d’AOC, MSI et ViewSonic ont des panneaux Mini LED pour plus de vibrance et des couleurs et un éclairage plus précis.

Et avec le logiciel Nvidia, ils prennent en charge ce que l’entreprise appelle la résolution double format (illustré ci-dessus), permettant aux joueurs de profiter pleinement de ces écrans de 27 pouces en QHD s’ils le souhaitent, avec la possibilité de réduire l’espace de l’écran pour voir les jeux en cours d’exécution. en 1080p, qui est toujours une résolution populaire pour les joueurs professionnels. Cette dernière option émule l’expérience de jouer sur un moniteur 1080p de 25 pouces sans se soucier d’avoir l’image étirée sur un écran QHD, ce qui peut réduire la qualité de l’image.

La caméra SlimFit peut être fixée magnétiquement pour les appels vidéo, puis détachée par la suite.Samsung

Cependant, les moniteurs du CES 2022 n’étaient pas uniquement dédiés au jeu. La gamme de moniteurs intelligents de Samsung s’est dotée d’un nouveau modèle, le 4K M8 de 32 pouces, qui présente de nouvelles fonctionnalités qui semblent utiles. Bien qu’il s’agisse d’un moniteur, il ne nécessite aucun matériel supplémentaire pour diffuser des émissions de télévision et des films, comme la plupart des téléviseurs sont équipés pour le faire de nos jours. La nouveauté de ce modèle est la caméra SlimFit incluse qui peut s’y fixer magnétiquement pour les appels vidéo. Le M8 peut servir de hub SmartThings pour vos appareils IoT connectés à la maison. Samsung lance également Game Home, une fonctionnalité qui transforme essentiellement le M8 en un moniteur de streaming de jeux, capable de se connecter à divers services et à divers contrôleurs. Samsung n’a pas encore défini ces derniers détails, mais cela pourrait être passionnant.

Le moniteur DualUp de LG affiche un rapport hauteur/largeur de 16:18, ce qui est une rareté dans l’industrie.Image : LG

Revenant au moniteur que j’ai mentionné en premier dans cet article, le moniteur au format 16:18 carré de LG appelé DualUp a beaucoup de nos lecteurs enthousiasmés. LG dit qu’il offre « le même espace d’écran que deux écrans de 21,5 pouces et dispose d’une fonction de vue fractionnée verticale qui permet aux utilisateurs d’en voir plus en un coup d’œil ». Celui-ci n’est pas pour moi, mais il est toujours facile de voir comment cela pourrait profiter aux personnes qui ont besoin d’un grand écran également haute résolution avec une résolution de 2560 x 2880. LG affirme que son facteur de forme présente des avantages ergonomiques car vous n’avez pas besoin de bouger votre cou d’un côté à l’autre. Il ressemble au moniteur présenté dans le marketing de Teenage Engineering pour son boîtier PC DIY Computer-1.

La meilleure chose à propos des moniteurs qui ont fait leurs débuts au CES 2022 est qu’il y avait quelque chose pour tout le monde, les créatifs, les joueurs ou ceux qui apprécient simplement les écrans grands, beaux et performants qu’ils souhaitent connecter à un PC, un ordinateur macOS ou une console . Penser à toutes ces annonces m’a mis de bonne humeur, et j’existerai probablement dans cette délicieuse bulle de lune de miel jusqu’à ce que les fabricants partagent les prix (aucun d’entre eux ne sera bon marché).