Les écrans du Galaxy S20 sont défaillants et personne ne semble savoir pourquoi

Des rumeurs récentes suggèrent que nous sommes à moins d’un mois du prochain grand événement de révélation de smartphones de Samsung. Le leaker prolifique Evan Blass a récemment partagé des rendus du Galaxy Z Fold 3, du Galaxy Z Flip 3 et de la Galaxy Watch 4, qui seront tous dévoilés le 11 août. Malheureusement, l’entreprise pourrait avoir un problème majeur entre les mains avant l’événement. Tel que rapporté par Android Police, les propriétaires de Galaxy S20 se plaignent de la défaillance de leurs écrans.

L’une des premières plaintes est revenue en mai, lorsqu’un propriétaire de Galaxy S20 a mis en ligne la vidéo suivante sur YouTube. L’utilisateur a commencé à voir des lignes de balayage sur son Galaxy S20 Ultra environ un an après l’achat du téléphone. L’affichage a finalement commencé à clignoter, et peu de temps après, tout l’écran était blanc avec une teinte verte. L’utilisateur a contacté Samsung, mais n’a jamais trouvé de solution.

Les écrans du Galaxy S20 sont défaillants, existe-t-il une solution ?

Comme le rapporte la police Android, de nombreux autres propriétaires de Galaxy S20 ont vu leurs écrans tomber en panne au cours des semaines et des mois qui ont suivi. Quelques jours seulement après la publication de la vidéo, un utilisateur s’est adressé aux forums de la communauté Samsung pour se plaindre. Ils ont remarqué des lignes scintillantes sur leur Galaxy S20 en jouant à un jeu. L’utilisateur explique que l’écran est finalement devenu blanc et vert, comme dans la vidéo ci-dessus.

Un modérateur a répondu quelques instants après la publication du fil avec la suggestion suivante :

Pouvez-vous partager une capture d’écran ou une vidéo de cela ici ? Pouvez-vous essayer votre téléphone en mode sans échec ? L’utilisation du mode sans échec sur un téléphone ou une tablette Samsung vous permet de forcer l’appareil à exécuter le système d’exploitation essentiel et de désactiver la plupart des applications tierces. Il est conçu comme un outil de diagnostic pour aider à résoudre les problèmes de connectivité, d’autonomie de la batterie, d’applications, etc. Pour ce faire, maintenez enfoncé le bouton d’alimentation jusqu’à ce que vous voyiez Éteindre, Redémarrer et Urgence. Appuyez sur l’icône de mise hors tension et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce qu’elle affiche un bouclier, appuyez sur le bouclier et l’appareil redémarrera en mode sans échec. Une fois cela fait, surveillez l’appareil pendant deux heures pour voir si le problème persiste.

Cela ne semblait pas faire de différence. En fait, sur la base des réponses, la seule vraie solution est de remplacer complètement l’écran. On ne sait pas à quel point ce problème est répandu, mais c’est néanmoins troublant. La série d’appareils Galaxy S20 a été lancée en mars 2020, ce qui signifie que les premiers utilisateurs ont leur téléphone depuis plus d’un an maintenant. S’il s’agit d’un problème pour un nombre important d’appareils Galaxy S20, nous continuerons à voir des rapports similaires dans les jours à venir.

