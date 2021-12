Les écrans intelligents du portail de Facebook tombent à son prix le plus bas avec une économie de 100 $

La saison des fêtes signifie qu’il est temps de se connecter avec la famille et les amis, même si vous ne pouvez pas vous déplacer physiquement pour les voir en personne. C’est pourquoi les meilleurs écrans intelligents sont devenus si indispensables, car il est plus facile que jamais de raconter de vieilles histoires ensemble, grâce à la puissance de la technologie. L’une des séries d’écrans intelligents les plus intrigantes que nous ayons vues vient de Meta (anciennement Facebook), avec la gamme Faceboook Portal. Et c’est maintenant votre chance d’économiser jusqu’à 100 $ sur les meilleurs écrans intelligents Portal.

Comme nous l’avons vu avec la myriade d’offres du Black Friday et du Cyber ​​Monday, la période des fêtes signifie également que les entreprises peuvent offrir des remises importantes sur ses produits. Prenez le portail Facebook par exemple. Cet écran intelligent est normalement au prix de 179 $, mais dans le dernier tour d’horizon des « offres de dernière minute », vous pouvez obtenir cet écran intelligent pour seulement 79 $. Le même prix s’applique au Portal TV, qui agit essentiellement comme un hub intelligent avec une webcam qui se branche directement sur votre téléviseur.

En plus des offres Portal et Portal TV, nous constatons également une économie de 50 $ sur Portal Go et Portal+. Avec le Portal Go, vous profiterez d’un écran de 10 pouces qui est portable car il dispose d’une batterie intégrée, d’un chargeur sans fil unique et d’un appareil photo 12MP avec un champ de vision de 125 degrés. Et comme pour le Portal+, cet écran intelligent arbore une taille d’écran de 14 pouces, ainsi qu’une caméra intelligente 12MP avec un champ de vision de 131 degrés.

Tous les écrans intelligents Portal disposent d’un réseau de quatre microphones, ainsi que de haut-parleurs stéréo et d’un woofer. Cependant, le Portal Go et le Portal Plus proposent deux haut-parleurs de 5W et un woofer de 20W par rapport aux haut-parleurs stéréo que l’on trouve sur le Portal « normal ».

Vous ne serez pas déçu, quel que soit l’appareil Portal que vous choisissez. Tous ces éléments sont compatibles avec les meilleures applications d’appel vidéo, telles que Facebook Messenger et Zoom. Alors prenez-en un pour vous et un autre pour vos proches, et connectez-vous d’une manière que vous ne pensiez pas possible, si vous ne pouvez pas être ensemble en personne.

