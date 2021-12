Les écrans perforés pour iPhone 14 Pro et Pro Max seront fournis par LG et Samsung

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max de l’année prochaine seront dotés de panneaux d’affichage OLED LTPO perforés fournis par Samsung et LG, selon le site coréen The Elec.



Les rumeurs selon lesquelles les modèles d’iPhone 2022 n’auront pas d’encoche ont commencé en mars de cette année, lorsque l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu’ils adopteraient plutôt un design perforé, un design que les appareils Android utilisent depuis quelques années maintenant. La perforation est une découpe centrale pour la caméra frontale qui permet une plus grande zone d’affichage au lieu d’une encoche.

Kuo pense qu’au minimum, les modèles iPhone‌ haut de gamme auront la conception perforée, bien que si les rendements sont bons, tous les modèles ‌iPhone‌ à venir en 2022 pourraient présenter le même design sans encoche.

Des rumeurs plus récentes ont suggéré que les modèles non-Pro ‌iPhone 14‌, qui mesureront 6,1 et 6,7 pouces, continueront d’avoir une encoche, Apple limitant la conception de perforation aux iPhones plus chers. Il n’y aura pas de « ‌iPhone 14‌ mini », l’itération du plus petit appareil de cette année étant la dernière, selon les rapports.

Selon le dernier rapport de The Elec, Samsung, le principal fournisseur de panneaux OLED d’Apple, fournira tous les panneaux perforés pour l’iPhone 14‌ Pro de 6,1 pouces, tout en partageant les commandes pour l’‌iPhone 14‌ Pro Max de 6,7 pouces avec LG Display pour la première fois.

Samsung a fourni les panneaux LTPO TFT OLED à encoches utilisés dans les deux modèles Pro de la série iPhone 13 de cette année, mais LG Display n’a remporté aucune commande de panneaux pour ‌iPhone 13‌, bien qu’il ait participé au développement des panneaux avec Apple.

Gagner quelques commandes pour le iPhone 14‌ Pro Max est donc un gros coup de pouce pour LG qui cherche à mettre un pied dans la chaîne d’approvisionnement ‌iPhone‌ d’Apple. Pendant ce temps, cela permet à Apple de réduire sa dépendance à l’égard de Samsung et d’avoir un effet de levier dans les négociations de prix.

Sans encoche, Apple mettra en œuvre une solution différente pour Face ID, et des rumeurs suggèrent qu’il pourrait être placé sous l’écran. Pour tout savoir sur l’iPhone 14‌, consultez notre guide dédié.