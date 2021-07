Les écrivains de Mortal Kombat Legends parlent de la façon dont ils voulaient se surpasser pour la suite

La suite de Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, Mortal Kombat Legends: Battle of The Realms vient de lancer sa première bande-annonce la semaine dernière et a donné aux fans plus de sang et de guerre que ce à quoi nous nous attendions depuis ses 30 ans d’histoire.

Avec la sortie à domicile de Battle of the Realm le 31 août, les membres de la distribution Joel McHale, Jordan Rodrigues et Dave B. Mitchell rejoignent le scénariste Jeremy Adams, le producteur Rick Morales et le co-créateur de Mortal Kombat, Ed Boon, a parlé d’un panel Comic-Con à domicile à propos de la sortie à venir et de la mythologie mondiale en général.

Justin Gray, producteur et célèbre hôte des tournois Mortal Kombat depuis quelques années maintenant, a modéré le panel. Il voulait parler de la suite et de ce que l’équipe avait l’impression de devoir faire pour élever l’histoire afin que ce ne soit pas si répétitif cette fois-ci.

“Comme pour tout, nous revenons au matériel source”, a déclaré Morales. “Les jeux Mortal Kombat se surpassent depuis des années maintenant. Nous nous contentons donc de saisir cela et d’y aller en quelque sorte. L’important, cependant, est de libérer les artistes, vous savez? Vous vous penchez sur ce qu’ils pensent être amusant et grotesque. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il laissait les artistes se déchaîner cette fois-ci, Adams a absolument accepté. “J’ai totalement peur de tous les scénaristes maintenant”, a-t-il plaisanté. “Quand j’ai vu les animatics et ce qu’ils ont fait, puis en pensant à ce que nous pourrions faire, cela a définitivement éveillé mon imagination. Allons-nous essayer de toucher ce que font Ed et son équipe ? Nous essayons de le faire !”

Il a ensuite ajouté que même s’il avait écrit le script, c’était même parfois trop pour lui. “Nous voulons [violent moments from the script] à ces artistes de génie et quelque chose se passe, et vous vous dites : « Oh, c’est tout simplement terrible ! Tu ne devrais pas montrer ça !'”

Mortal Kombat a fait face à une résurgence ces dernières années avec maintenant deux films d’animation, une relance de la franchise qui sort en salles, et HBO Max cette année, Mortal Kombat 11 Ultimate, qui a amené des icônes de cinéma comme Rambo et Terminator au franchise de longue date.