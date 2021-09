Les écrivains de Star Wars à la recherche de redevances soutiennent le procès Black Widow de Scarlett Johansson

L’année dernière, l’écrivain de science-fiction Alan Dean Foster, qui a écrit la première novélisation de l’original Star Wars ainsi que le premier roman “de l’univers étendu” Splinter in the Mind’s Eye, a révélé qu’après que Disney a acheté Lucasfilm, il a cessé de recevoir des redevances sur son Travail lié à Star Wars. Et la même chose s’est produite plus récemment; après la conclusion de l’accord entre Disney et Fox, il aurait cessé d’être payé pour une paire de livres Alien qu’il avait écrits. Bien que les problèmes de Foster avec Disney aient apparemment été résolus, la divulgation publique a conduit de nombreux autres auteurs à révéler qu’ils se trouvaient dans une situation similaire et la SFWA a formé le groupe de travail Disney Must Pay afin d’essayer d’obtenir une indemnisation adéquate de tous ses membres.