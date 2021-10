Les éditeurs de musique affirment que les DSP exigent les «taux de redevance les plus bas» de tous les temps

Avant la détermination du taux mécanique du Copyright Royalty Board pour 2023 à 2027, le président-directeur général de la National Music Publishers’ Association (NMPA) David Israelite a publié la première salve, affirmant que les services de musique en streaming exigent « les taux de redevance les plus bas de l’histoire ».

David Israelite s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour émettre des critiques fermes concernant la proposition de tarif mécanique des services de streaming, après avoir rédigé un certain nombre de messages différents sur le sujet au cours de la semaine dernière. Le 13 octobre, par exemple, Israelite a informé ses abonnés Instagram que « Spotify, Amazon, Apple, YouTube et Pandora diront à un tribunal [the three-judge CRB] ce qu’ils pensent qu’ils devraient payer les auteurs-compositeurs pour les cinq prochaines années. Et hier, Israelite a indiqué que les services de streaming avaient « soumis leur proposition » (les dossiers restent scellés mais Digital Music News a confirmé qu’ils ont été soumis).

Comme mentionné initialement, Israelite a riposté contre ces propositions, relayant à la fois sur Instagram et Twitter : « Nous savons maintenant définitivement ce que les services de streaming numérique pensent des auteurs-compositeurs qui rendent leurs entreprises possibles. Amazon, Spotify, Apple, Pandora et Google ont proposé les taux de redevance les plus bas de l’histoire.

« Non seulement ils proposent de réduire les taux et les conditions pour effacer tous les gains au cours des 15 dernières années », poursuit le directeur de la NMPA depuis près de 17 ans, « mais ils proposent en fait une structure pire qu’à n’importe quel moment de l’histoire de l’interactif. Diffusion.

«C’est décevant, mais pas surprenant, compte tenu de la façon dont ils ont traité les auteurs-compositeurs au fil des ans, y compris leur assaut continu contre la victoire du taux qui a été obtenue en 2018, qu’ils font toujours appel quatre ans plus tard.

«La prochaine fois que vous verrez un panneau d’affichage, une publicité payante ou un geste symbolique d’un service de streaming prétendant valoriser les auteurs-compositeurs, n’oubliez pas que leurs actions sont plus éloquentes que n’importe quel geste creux. Ce combat ne fait que commencer », termine le message d’environ 140 mots d’Israélite.

En gardant à l’esprit les demandes signalées par les services de streaming – ainsi que les remarques d’Israélites et la bataille (en cours) soulignée pour la hausse des taux mécaniques de 2018 – la National Music Publishers’ Association, dans une proposition qui lui est propre, chercherait à augmenter les paiements des éditeurs des DSP à 20% du chiffre d’affaires en 2023-2027, selon des sources connaissant le sujet.

Il convient également de noter que la proposition de tarif mécanique rapportée par la NMPA englobe également une éventuelle compensation d’un montant de 0,0015 $ par pièce, 40 % des paiements transmis aux maisons de disques/propriétaires d’enregistrements principaux, ou 1,50 $ par abonné – selon le montant le plus élevé (y compris le 20 pour cent du chiffre d’affaires), calculé mensuellement, selon les sources.

Bien sûr, les services de streaming soutiendront sans aucun doute qu’ils paient déjà des milliards de dollars (et, à leur tour, une partie substantielle de leurs revenus) aux créateurs. Ensuite, il y a la question épineuse de combien plus est payée aux maisons de disques – et les efforts d’Israélites pour minimiser les conflits d’intérêts impliqués en prétendant se battre pour les auteurs-compositeurs tout en représentant également de grands méga-éditeurs appartenant à des maisons de disques comme Sony Music Publishing.

Plus généralement, il vaudra la peine de suivre de près les négociations à enjeux élevés sur les redevances mécaniques à l’avenir, et il convient de souligner en conclusion que le CRB ainsi que les principaux éditeurs eux-mêmes ont été critiqués et ont appelé à la transparence des auteurs-compositeurs et des organisations associées comme depuis quelque temps.