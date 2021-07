Les éditions anniversaire aident les «plus grands succès» de Queen à atteindre leur sommet en 39 ans

L’album Greatest Hits de Queen, qui a battu tous les records en 1981, déjà l’album le plus vendu de tous les temps au Royaume-Uni, y a atteint sa position la plus élevée depuis plus de 39 ans.

L’enquête de l’Official Charts Company publiée aujourd’hui (9 juillet) montre que la compilation est passée de la 13e place de la semaine dernière à la 2e place, juste derrière Sour d’Olivia Rodrigo, qui recule de 2-1 pour sa quatrième semaine totale au sommet. Le nouvel élan des ventes de Queen suit la sortie du 2 juillet d’une édition collector sur CD, avec une pochette exclusive, et un format cassette en édition limitée, à l’occasion du 40e anniversaire de l’album.

De plus, la boutique en ligne officielle de Queen offrait le CD collector et quatre cassettes couleur extrêmement limitées pour les membres du groupe. Cette version du coffret CD, strictement limitée à 1 000 exemplaires, contient une copie de la taille d’un CD, personnellement signée par Brian May et Roger Taylor.

L’OCC rapporte que le nouvel élan pour la collection de hits est dominé par les ventes physiques, avec 78% de son total hebdomadaire comprenant des copies de vinyle, de CD et de cassette. L’album est également n°1 du nouveau classement officiel des albums vinyles.

Même avant les rééditions anniversaires, Greatest Hits avait connu une nouvelle recrudescence de ses incroyables fortunes. Entre début février et début mai cette année, il a passé 12 semaines sur 14 dans le Top 10, atteignant deux fois la 6e place. Novembre dernier, il a atteint le Top 10 du palmarès des albums Billboard pour la première fois.

Mais l’album n’a pas été aussi haut que n ° 2 du classement britannique depuis le début de sa course épique, lors de sa 11e semaine de classement en janvier 1982. La projection de cette semaine est sa 953e dans le Top 100, sa 42e dans le Top 10 et 273e dans le Top 40. Après avoir fait ses débuts au n ° 2 en novembre 1981, il a passé quatre semaines consécutives au n ° 1, suivi de quatre autres d’affilée et cinq au total, à la deuxième place.

