Les éditions anniversaire marqueront les 50 ans de la superstar de Jésus-Christ

Pour marquer le 50e anniversaire du double album concept de 1970, Jesus Christ Superstar, il a été annoncé aujourd’hui qu’une variété d’albums en édition spéciale anniversaire sortira le 17 septembre. Cette sortie historique, qui comprend l’entière coopération des créateurs Tim Rice et Andrew Lloyd Webber, propose un éventail de démos exclusives, de commentaires, d’interviews et bien plus encore.

En 1970, Tim Rice et Andrew Lloyd Webber ont sorti Jesus Christ Superstar en tant que double album concept. Il est devenu un énorme best-seller mondial, en tête du palmarès Billboard Top LPs aux États-Unis en février et mai 1971, ainsi qu’au premier rang du palmarès de fin d’année. En 1983, l’album s’était vendu à plus de 7 millions d’exemplaires dans le monde.

Cependant, le chemin vers le succès international était loin d’être simple. En tant que noms inconnus du théâtre musical, Tim Rice et Andrew Lloyd Webber n’ont pas réussi à trouver un producteur disposé à mettre en scène leur idée ambitieuse d’un opéra rock à thème religieux. Finalement, ils ont persuadé MCA Records de les laisser enregistrer le score en premier. À l’aide d’un orchestre complet et avec les talents exceptionnels de Ian Gillan, Murray Head, Yvonne Elliman et The Grease Band, ils ont créé un chef-d’œuvre qui a révolutionné la forme du théâtre musical.

Moins d’un an après son succès dans les charts, des productions théâtrales de Jesus Christ Superstar ont commencé à apparaître dans le monde entier, entraînant des records dans le West End, un film à succès hollywoodien, des nominations aux Tony et des Olivier Awards. Son influence et son impact n’ont pas diminué : en 2018, la production en direct de l’émission sur NBC, mettant en vedette John Legend et Sara Bareilles, a permis à Rice et Lloyd Webber de remporter un Emmy Award (ce qui fait d’eux deux des 16 personnes de l’histoire à avoir remporté un prix Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony).

Andrew Lloyd Webber a déclaré : « Une comédie musicale sur Jésus-Christ ! En 1969, la simple pensée faisait rire les producteurs de théâtre. Mais d’une manière ou d’une autre, Tim Rice et moi avons persuadé MCA d’enregistrer un single. C’est arrivé à une époque où la fusion était à la mode. Les pierres qui roulent avait enregistré avec le London Bach Choir. Jon Lord de Deep Purple a composé une symphonie pour groupe de rock et orchestre. J’étais donc comme un gamin dans une confiserie quand j’ai pu combiner un groupe de rock, un orchestre symphonique et une chorale de gospel dans ce qui a été le premier morceau à être enregistré, simplement intitulé Superstar.

« Le plus important était que nous racontions notre histoire avec le son – et le son seul. Nous n’avions aucun des éléments visuels des théâtres et des films sur lesquels nous appuyer. Une structure musicale et dramatique en fonte était la clé. Le dialogue n’avait pas sa place sur un disque, donc la musique et les paroles devaient tout porter. En vérité, nous écrivions une pièce musicale radiophonique. En fin de compte, cela nous a donné un énorme avantage. Le public a si bien connu nos enregistrements qu’aucun futur réalisateur ou producteur ne pouvait ajouter des passages musicaux pour les changements de scène ou altérer la construction. Le score était devenu gravé dans la pierre.

Tim Rice a déclaré : « Je n’ai que de bons souvenirs de l’écriture et de l’enregistrement de Jesus Christ Superstar. Nous avons été incroyablement chanceux; nous avions une maison de disques et une équipe de direction qui étaient prêtes à prendre des risques énormes. Pas seulement en termes de croyance en notre idée, mais aussi en termes de budget pour réaliser notre vision musicale qui a réuni un groupe de rock, un orchestre complet et pas seulement un mais deux chœurs séparés ». Il a ajouté : “Je suis incroyablement fier et reconnaissant d’avoir fait partie de tout cela, peut-être plus maintenant à 76 ans que je ne l’étais à 25”.

Nile Rodgers, intronisé au Temple de la renommée du rock and roll et triple lauréat d’un Grammy Award, a commenté l’impact de la comédie musicale tout au long de sa carrière, déclarant que « Jesus Christ Superstar imprégnait alors chaque partie de nos vies. C’était une explosion culturelle, comme un tremblement de terre ou un écrasement d’astéroïde… avec Tim, il a fait un travail de génie dans Jesus Christ Superstar, qui était aussi révolutionnaire pour les hippies que Bitches Brew de Miles Davis l’était pour le jazz ».

Les éditions spéciales anniversaire sont une célébration du double album concept original de 1970 et de son succès continu pendant 50 ans. Les nouvelles éditions ayant toutes été remasterisées à Abbey Road, les fans ont le choix entre un grand choix. Il y a un coffret de célébration de 3 CD de 10 × 10 pouces avec du matériel inédit exclusif, ainsi qu’un livret cartonné de 100 pages.

À l’intérieur, les fans peuvent plonger dans des interviews entre Lloyd Webber et Rice, des essais de personnalités célèbres comme Nile Rodgers et Matt Berry, le livre de paroles de 1970, des souvenirs de la collection personnelle de Tim Rice et plus encore. Sont également disponibles un ensemble Digipak 2 CD, une édition gatefold 2-LP qui a été masterisée à demi-vitesse, une édition e-commerce gatefold 2-LP qui se présente comme une réplique de la pochette d’enveloppe dépliante originale de 1970. Ces éditions spéciales anniversaire sont également disponibles en versions SD/HD/MFIT en édition deluxe et standard.

Hommage à un phénomène international, ces éditions spéciales 50e anniversaire sont le moyen idéal pour célébrer l’extraordinaire héritage de Jesus Christ Superstar.

Jesus Christ Superstar : COFFRET DE CÉLÉBRATION 3 CD

CD1 :

“Ouverture”

“Le paradis dans leurs têtes”

“Qu’est-ce que le buzz – Chose étrange, mystifiante”

“Tout va bien”

« Ce Jésus doit mourir »

“Hosanna”

« Simon Zélotes – Pauvre Jérusalem »

“Le rêve de Pilate”

“Le temple”

“Tout va bien”

“Je ne sais pas comment l’aimer”

« Damned For All Time – Blood Money »

CD2 :

“Le dernier souper”

“Gethsémani (je veux seulement dire)”

“L’arrestation”

“Le déni de Pierre”

« Pilate et le Christ »

« Le chant du roi Hérode »

“La mort de Judas”

« Essai avant Pilate (y compris les 39 cils) »

“Superstar”

“Crucifixion”

« John Nineteen : Quarante et un »

CD3 :

« L’argent du sang (guide vocal) »

« Chant d’Hérode (guide vocal) »

“Je ne sais pas comment l’aimer (Commentaire de Tim Rice)”

“Ce Jésus doit mourir (scat vocal 1)”

“Ce Jésus doit mourir (scat vocal 2)”

“Je ne sais pas comment l’aimer (édition unique)”

“Entretien ouvert de 1970 avec les créateurs de Jesus Christ Superstar Part One (comprend Superstar, Heaven On Their Minds, Je ne sais pas comment l’aimer)”

« Entretien ouvert de 1970 avec les créateurs de la deuxième partie de la superstar de Jésus-Christ (comprend Gethsémani, la chanson d’Hérode et la superstar) ».

