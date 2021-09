Les éditions collector et numérique de luxe d’Horizon Forbidden West détaillées

Les versions Collector et Digital Deluxe de Horizon interdit à l’ouest sera publié, et chaque offre est disponible dès maintenant en pré-commande.

Ceux qui précommanderont une édition physique ou numérique du jeu, y compris standard, recevront la tenue et la lance Nora Legacy à utiliser dans le jeu. Vous pourrez échanger ces articles via le PlayStation Store.

Les quatre éditions annoncées aujourd’hui sont l’édition numérique de luxe, l’édition spéciale, l’édition collector et l’édition Regalla. Vous pouvez en savoir plus sur les offres ci-dessous.

Pour ceux qui veulent juste l’édition standard ou spéciale, sachez que vous ne disposez pas d’un double droit pour l’une ou l’autre version. Sony dit que pour obtenir les versions PS4 et PS5 du jeu, vous devrez acheter le Digital Deluxe ou une autre édition du jeu.

Édition spéciale – 69,99 $/79,99 $

Livré dans un SteelBook avec une copie de disque physique pour PS4 ou PS5, qui comprend également la bande-son numérique (via un bon), ainsi qu’un mini livre d’art.

Édition numérique de luxe – Cross-gen – 79,99 $ – Exclusivité PS Store

Horizon Forbidden West (numérique) Versions PS4 et PS5 2 tenues spéciales (Carja Behemoth Elite et Nora Thunder Elite) 2 armes spéciales (Carja Behemoth Short Bow et Nora Thunder Sling) Pack de ressources en jeu comprenant des munitions, des potions et des packs de voyage jeu Apex Clawstrider Machine Strike Piece (plus d’informations sur Strike dans la FAQ) Pose et maquillage exclusifs en mode photo Livre d’art numérique Bande sonore numérique Version numérique de The Sunhawk, le premier roman graphique d’Horizon Zero Dawn

Édition Collector – 199,99 $ – PS4 et PS5

Horizon Forbidden West (numérique) Versions PS4 et PS5 Horizon Forbidden West SteelBook Display Case Le code de téléchargement du jeu sera fourni via un bon dans la boîte. Une statue de Tremortusk et une statue d’Aloy sculptées sur mesure nécessiteront un certain assemblage; des instructions détaillées seront fournies avec la boîte ! Mini livre d’art 2 tenues spéciales (Carja Behemoth Elite et Nora Thunder Elite) 2 armes spéciales (Carja Behemoth Short Bow et Nora Thunder Sling) Pack de ressources en jeu comprenant des munitions, des potions et des packs de voyage In-game Apex Clawstrider Machine Strike Piece Exclusive Pose et maquillage en mode photo Bande son numérique Version numérique de The Sunhawk, le premier roman graphique d’Horizon Zero Dawn

Édition Regalla – 259,99 $ – PS4 et PS5

Horizon Forbidden West (numérique) Versions PS4 et PS5 Horizon Forbidden West SteelBook Display Case Le code de téléchargement du jeu sera fourni via un bon dans la boîte. Une statue de Tremortusk et d’Aloy sculptée sur le thème de Regalla nécessitera un certain assemblage; des instructions détaillées seront fournies avec la boîte ! Réplique Focus et support personnalisé 2 cartes d’impression d’art Réplique de Sunwing et Clawstrider Machine Pièces de frappe physique Mini livre d’art Carte sur toile 2 tenues spéciales (Carja Behemoth Elite et Nora Thunder Elite) 2 armes spéciales (Carja Behemoth Short Bow et Nora Thunder Sling) Dans le jeu Pack de ressources comprenant des munitions, des potions et des packs de voyage Apex Clawstrider Machine Strike Piece en jeu Poses et maquillages exclusifs en mode photo Bande sonore numérique Version numérique de The Sunhawk, le premier roman graphique d’Horizon Zero Dawn

Horizon Forbidden West se poursuit six mois après les événements d’Horizon Zero Dawn. Dans ce document, Aloy a voyagé vers l’ouest pour enquêter sur un fléau mystérieux et mortel. Sur ces terres, elle rencontrera de nouvelles tribus et rencontrera des machines mortelles. Avec des amis et de nouveaux compagnons, elle fera de son mieux pour trouver les réponses dont elle a besoin pour sauver des vies sur Terre.

Le jeu sortira le 22 février sur PS4 et PS5.

