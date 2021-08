Les éditions des Jeux Olympiques où les USA ont dominé le tableau des médailles

in

Une autre édition des Jeux Olympiques s’est terminée et une fois de plus, la délégation des États-Unis a remporté le haut du tableau des médailles olympiques, dans une fermeture dramatique, car Team USA a dû attendre les dernières heures de Tokyo 2020 pour se hisser au sommet de la récolte dans la capitale japonaise, où pour la troisième fois consécutive, ils ont terminé leur participation en haut du tableau des médailles .

Comme à Londres 2012 et à Rio 2016, les États-Unis sont à nouveau en tête du tableau des médailles de ces Jeux Olympiques et C’est la sixième fois, lors des 7 derniers Jeux, que Team USA termine premier au décompte, puisque depuis le début du nouveau millénaire, seulement à Pékin 2008, il n’a pas pu terminer au sommet.

Les États-Unis ont terminé premiers au tableau des médailles avec 39 médailles d’or, 41 d’argent et 33 de bronze, pour un total de 113 médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, dans laquelle ils ont battu la Chine à la dernière minute et se sont une nouvelle fois placés en tête du tournoi olympique, mais combien de fois les États-Unis ont-ils occupé la première place du tableau des médailles ? Ici on vous dit :

La délégation américaine a terminé les Jeux Olympiques en haut du tableau des médailles, à 18 reprises au total depuis la première édition tenue à Athènes en 1896 et compte trois éditions consécutives en tête du décompte.

Les États-Unis en tête du tableau des médailles

Voici les éditions des Jeux Olympiques dans lesquelles les États-Unis ont terminé en tête du décompte des médailles :

Athènes 1896 : 11 or, 7 argent, 2 bronzes = 20 Saint Louis 1904 : 79, 83, 80 = 242 Stockholm 1912 : 25, 19, 19 = 63 Anvers 1920 : 48, 35, 27 = 110 Paris 1924 : 45, 27 , 27 = 99 Amsterdam 1928 : 22, 18, 16 = 56 Los Angeles 1932 : 41, 32, 30 = 103 Londres 1948 : 38, 27, 19 = 84 Helsinki 1952 : 40, 19, 17 = 76 Tokyo 1964 : 36, 26, 28 = 90 Mexique 1968 : 45, 28, 34 = 107 Los Angeles 1984 : 83, 61, 30 = 174 Atlanta 1996 : 44, 32, 25 = 101 Sydney 2000 : 36, 24, 31 = 91 Athènes 2004 : 36 , 39, 26 = 101 Londres 2012 : 46, 28, 29 = 103 Rio 2016 : 46, 37, 38 = 121