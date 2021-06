Les éditions du coffret de deux albums emblématiques de Queensrÿche sont prévues pour la sortie

Le 25 juin, Capitol/UMe célèbre deux albums de métal progressif emblématiques de Queensrÿche. Leur collection révolutionnaire Operation: Mindcrime et sa suite à succès, Empire, seront publiées dans plusieurs formats. En plus des versions originales remasterisées pour CD et vinyle 180 grammes 2LP, les deux titres seront disponibles dans des éditions 2CD étendues et dans des coffrets multidisques CD+DVD qui constituent le dernier mot de ces albums, qui portaient l’ambitieux concept conceptuel approche d’artistes tels que The Who et Pink Floyd à une nouvelle décennie et à un nouveau public de hard rock.

Nouvellement masterisées aux studios Abbey Road, les versions de luxe de ces albums remarquables rassemblent tous les enregistrements disponibles dans des boîtes de 10 “x 10” qui contiennent également des DVD de vidéos promotionnelles d’accompagnement et de performances live des albums. Le matériel audio en direct revisite le statut de tête d’affiche mondiale de Queensrÿche lors de la tournée Building Empires, une randonnée de 18 mois qui a vu le groupe en tête d’affiche après les précédents créneaux de soutien de haut niveau sur le Déf Leppard « Hystérie » et Metallica Les tournées « Et la justice pour tous ».

The Operation: Mindcrime deluxe propose des concerts audio en direct du Hammersmith Odeon de Londres en 1990 et du Target Centre du Wisconsin en 1991, ainsi qu’un DVD qui comprend également la piste bonus “The Making of Operation: Mindcrime” et un spot télévisé Operation: Mindcrime. La version Empire deluxe complète le concert Hammersmith Odeon 1990 avec l’audio en direct de la setlist non-Mindcrime. Geoff Tate, intronisé au Metal Hall of Fame 2020, jette un nouvel éclairage sur Operation: Mindcrime and Empire dans de longues interviews avec le célèbre journaliste Alex Milas pour les notes de pochette.

Les versions de luxe d’Operation: Mindcrime (sortie initialement en mai 1988) et Empire (sortie à l’origine en août 1990) sont disponibles en précommande dès maintenant. Avant – et avant – les sorties, la célébration de ces coffrets et sorties complets comprend une première hebdomadaire de la vidéo haute définition remasterisée sur Queensrÿche’s chaîne YouTube officielle.

Avec ses toiles de fond sinistres, un déploiement dramatique de personnages et la performance scénique à indice d’octane élevé de Queensrÿche, la vidéo remasterisée HD “Operation: Mindcrime”, disponible dès maintenant, donne un aperçu du concept complexe de l’album. Le déploiement de la vidéo HD remasterisée pour Operation: Mindcrime se poursuit avec “Eyes Of A Stranger” (14 mai) et le single nominé aux Grammy pour la meilleure performance métal “I Don’t Believe In Love” (21 mai), qui apportent tous l’intrigue vivre. Les premières vidéos HD remasterisées d’Empire sont la chanson titre, “Empire” (28 mai), “Best I Can” (4 juin), “Anybody Listening?” (11 juin), le tube rock n°1 nominé aux Grammy Awards “Silent Lucidity” (18 juin) et, le jour de la sortie, le 25 juin, des vidéos HD remasterisées seront présentées en avant-première pour deux autres favoris des fans “Another Rainy Night (Without You)” et “Jet City Woman”.

Le troisième album studio de Queensrÿche, Opération: Mindcrime, a amené le quintette à un tout autre niveau. Le concept, révélé à travers les chansons, tourne autour du personnage de Nikki, une toxicomane en convalescence désabusée par une société corrompue. Attirée par un groupe révolutionnaire semblable à une secte dirigé par le Dr X (exprimé par le regretté et bien-aimé acteur britannique Anthony Valentine), Nikki est manipulé pour assassiner des dirigeants politiques jusqu’à ce que son amitié avec la nonne Sister Mary lui ouvre enfin les yeux sur la vérité. Considéré comme l’un des plus grands albums de concept metal de tous les temps, Operation: Mindcrime a été certifié platine en 1991 aux États-Unis et a été classé dans le Top 100 Metal Albums Of All Time par Kerrang ! et les magazines d’affichage. Rolling Stone l’a inclus sur une liste similaire, notant que “près de 30 ans après sa sortie initiale, Mindcrime se sent étrangement pertinent”.

Atteignant la 7e place du palmarès des albums Billboard, la suite, Empire, s’appuie sur le succès d’Operation: Mindcrime. Produite, comme son prédécesseur, par Peter Collins (Bon Jovi, Rush, Alice Cooper), la collection présente des paroles et des compositions brillantes et intelligentes complétées par une musicalité incroyable, avec des chansons allant de belles ballades à de puissants rockers mélodiques et de gros classiques.

Une rareté à l’époque, Empire a engendré six singles qui ont illuminé le palmarès des morceaux rock de Billboard avec les 10 meilleurs succès “Silent Lucidity” (#1), “Jet City Woman” (#6), “Another Rainy Night (Without You) (#7) et Top 30 hits « Quelqu’un écoute ? (#16), “Empire” (#22) et “Best I Can” (#28). La ballade puissante « Silent Lucidity » a été le premier succès croisé du groupe, en tête du palmarès des singles rock Billboard et atteignant la 9e place du Billboard Hot 100. « Silent Lucidity » a également remporté une nomination aux Grammy® pour la meilleure performance vocale rock par un duo ou Group et a reçu un prix MTV « Viewer’s Choice ». Certifié triple platine par la RIAA, Empire est l’album le plus vendu du groupe à ce jour.

Les grands du metal progressif Queensrÿche ont émergé de Bellevue, Washington, en 1982 et ont vendu plus de 30 millions d’albums dans le monde.