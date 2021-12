Les éditions hybrides Gartex Texprocess India 2021 devraient ouvrir cette semaine pour présenter les tendances du textile, de l’habillement et du denim

Gartex Texprocess India donnera une forte impulsion à la localisation

Le principal salon B2B de l’industrie pour la fabrication de vêtements et de textiles fait son retour avec sa première édition hybride sur le marché post-pandémique. Gartex Texprocess India répondra aux besoins des entreprises engagées dans la fabrication de vêtements et de textiles, aux côtés de Screen Print India du 3 au 5 décembre 2021 à Pragati Maidan, New Delhi. Le salon hybride de trois jours rassemble plus de 300 marques avec plus de 800 produits exposés et un espace dédié aux tendances mettant en valeur les tendances denim sélectionnées à partir de déchets d’usine. La plateforme verra également le dévoilement de « The Denim Pocket Story » présentant des poches classiques et sa transformation au fil des ans.

Après la phase difficile de la pandémie, l’industrie de la fabrication de vêtements et de textiles en Inde se prépare à rebondir et à répondre aux demandes croissantes de l’industrie. Dans le but de soutenir les entreprises locales sur la voie de la reprise, Gartex Texprocess India, la principale plate-forme B2B sur les machines pour vêtements et textiles, les tissus, les accessoires et les industries connexes, est prête à revenir avec sa toute nouvelle édition ce mois-ci. Organisé par Messe Frankfurt India & MEX Exhibitions Pvt Ltd, le salon se prépare avec tous les préparatifs en cours.

Selon un rapport de la société de notation Infomerics Valuation and Rating, les programmes et initiatives du gouvernement conduiront le secteur textile à une croissance de 300 milliards de dollars d’ici 2025-2026 et à une croissance de 300 % au cours des deux prochaines années. Conçu comme une plate-forme dédiée aux acheteurs et aux vendeurs, Gartex Texprocess India créera un environnement commercial solide où les entreprises pourront assister aux dernières innovations de l’industrie, s’engager dans un réseautage intensif et explorer des opportunités lucratives pour leurs entreprises respectives.

Les acheteurs peuvent assister aux démonstrations de produits en direct des dernières machines et solutions innovantes proposées par le réseau de vendeurs avec les principaux acteurs de l’industrie. Le salon se tiendra pendant trois jours consécutifs avec d’innombrables opportunités commerciales et des connaissances illimitées à acquérir auprès de plus de 100 marques présentes sur le salon, notamment : AURA, Baba Machines, ColorJet India Ltd, Ramsons Garment Finishing Equipments Pvt Ltd, Jaysynth Dyestuff (Inde) Limited et Morgan Tecnica, entre autres.

Le salon comprend également des zones de produits ciblées telles que: Digitex, India Laundry, Fabrics & Trims, Screen Print India, Garmenting & Apparel Machinery et Embroidery Solutions colocalisées avec le Denim Show et Screen Print India. Ces salons intégrés et segments ciblés ajoutent plus de poids aux vastes domaines englobant toute la gamme de solutions de fabrication de vêtements et de textiles pour l’industrie.

Les grandes entreprises de l’industrie participeront au Denim Show

Centre d’attraction majeur de Gartex Texprocess India, le Denim Show présentera certaines des principales tendances et avancées dans le monde du denim. Réunissant les entreprises pour la première fois après la pandémie, le Denim Show vise à fournir une plate-forme professionnelle solide à la fraternité du denim pour assister au développement de produits originaux et assister à une gamme innovante de solutions denim, de tissus, de finitions et de technologies présentées par les principaux fabricants de l’industrie. tels que : Creora, Arvind Ltd., Raymond UCO Denim Pvt Ltd, Reliance Industries Ltd, Ginni International, Jindal Worldwide Ltd et bien d’autres. L’un des points forts comprend un espace dédié aux tendances pour découvrir les nouveaux produits en denim organisés par l’industrie, y compris une vitrine artistique de « The Denim Pocket Story » qui recrée les poches en denim classiques et sa transformation au fil des ans. La zone tendance a été créée par Padma Raj Keshri, une passionnée d’indigo qui travaille avec des déchets de tissus principalement impliqués dans la post-production de déchets de denim au niveau de l’usine. Ce projet durable a été recyclé et chaque poche est fabriquée à la main tandis que le tissu et les collections sont spécialement sélectionnés par les usines de denim indiennes.

Commentant l’exposition physique Gartex Texprocess India 2021, Gaurav Juneja, directeur de MEX Exhibitions India Pvt Ltd, a déclaré : « Je suis extrêmement ravi que nous soyons de retour avec les expositions physiques. Il est difficile pour l’industrie de suivre les demandes et les approvisionnements dans le scénario post-pandémique. Compte tenu de la même chose, nous avons proposé un large éventail d’opportunités aux acheteurs d’explorer et aux vendeurs d’exposer des solutions liées à la lessive, les tissus, les garnitures, la broderie, les machines pour textiles et vêtements ainsi que les événements co-localisés du Denim Show and Screen. Imprimer l’Inde. Gartex Texprocess India est fier de dire que nous jouons un rôle dans la consolidation de l’industrie fragmentée de la fabrication de vêtements et de textiles. Et à travers cette exposition, nous introduisons de nouvelles façons de réseauter et souhaitons ainsi avoir un résultat phénoménal. »

En tant que co-organisateur de l’exposition – le directeur général de Messe Frankfurt Inde, Raj Manek, a partagé ses réflexions avant l’édition prévue : « Une énorme demande de vêtements et de textiles s’est accumulée sur les marchés internationaux au cours des dernières années. L’Inde a définitivement le potentiel de combler cet écart de demande et d’étendre sa part sur le marché mondial du vêtement et du textile. Cependant, pour que cela se produise, il est également extrêmement crucial de soutenir et de donner la bonne impulsion de croissance aux entreprises locales indiennes afin de renforcer intrinsèquement la chaîne de valeur. Au service de cette cause, Gartex Texprocess India vise à créer une plate-forme commerciale ciblée pour les entreprises du vêtement et du textile afin de collaborer et de renforcer la configuration de la fabrication nationale.

Le Symposium numérique de Gartex Texprocess India favorisera non seulement l’échange d’idées, mais présentera également les dernières tendances et innovations de l’industrie. Des experts de l’industrie partageront des idées sur des sujets précieux liés à l’industrie, de « Trouver une solution à la fabrication de vêtements durables à « la neutralité carbone dans l’industrie du denim » aux « produits naturels pour la coloration des textiles » et bien d’autres.

Screen Print India accueillera des entreprises aux côtés de Gartex Texprocess India

Organisé en colocation avec Gartex Texprocess India, le salon B2B leader en Inde pour les technologies de sérigraphie, textile, sublimation et impression numérique, Screen Print India devrait également faire son retour sous la forme d’une édition hybride. Présentant les dernières tendances, Screen Print India New Delhi 2021 présentera des innovations et des développements de premier ordre en matière d’impression sérigraphique et textile de marques telles que Green Printing Solutions, JN Arora & Co Ltd, Konica Minolta Business Solutions Pvt Ltd, Skyscreen International Pvt Ltd et Zydex Industries entre autres.

Dans l’ensemble, la nouvelle édition de Gartex Texprocess India donnera une forte impulsion à la localisation en reconnectant les entreprises et en soutenant la reprise et la croissance de l’industrie du vêtement et du textile, jusqu’à la conclusion de son salon de trois jours le 5 décembre 2021.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.